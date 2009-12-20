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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۰

هشت هزار واحد مسکن مهر تبریز تا 28 ماه آینده واگذار می شود

هشت هزار واحد مسکن مهر تبریز تا 28 ماه آینده واگذار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: هشت هزار واحد مسکن مهر تبریز تا 28 ماه آینده واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ احمدعلیرضا بیگی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن مهر گفت: در مرحله نخست، هشت هزار واحد مسکونی از سوی انبوه ‌سازان در شهر جدید سهند احداث می‌ شود و بر اساس مدت قرارداد تا 28 ماه آینده قابل واگذاری است.

وی طرح مسکن مهر را اصلی ‌ترین دغدغه دولت دانست و گفت: بحث مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ ترین مطالبات مردم از سوی رئیس جمهوری مورد تاکید است و به همین دلیل جزو اولویتهای نخست مدیریت ارشد استان نیز به شمار می‌رود.

استاندار آذربایجان شرقی از آمادگی دستگاه‌ های اجرایی استان برای ارائه خدمات به این واحدها اشاره کرد و افزود: تمام دستگاه‌ های اجرایی برای آماده کردن خدمات اولیه در شهر جدید سهند اعلام آمادگی کرده ‌اند.

بیگی اضافه کرد: برای احداث بزرگراه تبریز ـ سهند نیز 50 میلیارد ریال از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و 50 میلیارد ریال نیز از منابع استانی تخصیص یافته است.

کد مطلب 1003650

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