اعلام آمادگی تبریز برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به نخجوان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمدعلی خلیلی صبح یکشنبه در دیدار با "نیاز نوروزاف" وزیر بهداشت و درمان جمهوری خودمختار نخجوان و هیئت همراه در تبریز با اشاره به توانمندی‌های بالقوه دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار داشت: با توجه به اینکه بیماران نخجوانی به طور عمده بدون هماهنگی قبلی برای درمان و مداوا به مراکز درمانی تبریز مراجعه می‌کنند و بعضا با مشکلاتی مواجه می‌شوند از این رو بهترین راه برای ارائه خدمات درمانی به بیماران نخجوانی انعقاد قرارداد همکاری بین طرفین است.

به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سطح شهرهای آذربایجان ‌شرقی 40 بیمارستان و پنج هزار تخت بیمارستانی در اختیار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره همکاری‌های پزشکی و درمانی با وزارت بهداشت جمهوری نخجوان گفت: در صورت اعلام نیاز طرف نخجوانی می ‌توانیم با اعزام تیمهای پزشکی حاذق به این جمهوری در زمینه‌های مختلف چشم پزشکی، جراحی قلب، جراحی داخلی، قلب و عروق، گوش و حلق و بینی همکاری لازم را برای مداوای بیماران نیازمند به عمل آوریم.

خلیلی بیان کرد: با توجه به اینکه کارخانجات داروسازی آذربایجان ‌شرقی 10 درصد از نیاز دارویی کشور را تامین می‌کنند، می توان درباره تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز جمهوری خودمختار نخجوان نیز همکاری داشت.

"نیاز نوروزاف" وزیر بهداشت و درمان جمهوری خودمختار نخجوان نیز در این دیدار با اشاره به مراجعه تعداد زیادی از هموطنانش برای درمان به مراکز دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار داشت: امید می رود این سفر نتایج خوبی را در زمینه گسترش همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی تبریز و جمهوری نخجوان در پی داشته باشد و مسائل و مشکلات بیماران نخجوانی در تبریز به بهترین نحو ممکن حل و فصل شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت و درمان جمهوری خودمختار نخجوان از استادان و متخصصان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای کمک به مردم و کادر پزشکی نخجوان دعوت به عمل می آورند.

وزیر بهداشت و درمان جمهوری خودمختار نخجوان در این سفر را "سلیمان جعفراف" مدیر شعبه امداد پزشکی، "ایگار حسن‌اف" مدیر بخش دارویی و پزشکی خصوصی و "عیسی عبدالله‌اف" مدیر شعبه جراحی مرکز دیاگنوستیک نخجوان همراهی می‌کنند.

قرار است این هیئت بلندپایه پزشکی در جریان سفر دو روزه به تبریز، از کارخانه داروسازی زهراوی، بیمارستان‌های خصوصی شهریار و شمس تبریز و مراکز درمانی و آموزشی امام رضا (ع) و شهید مدنی این شهر بازدید کنند.