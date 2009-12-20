انجام پژوهشهای کاربردی در جهت توسعه کهگیلویه وبویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر استان افزود: در راه پژوهش هرچه هزینه شود، سرمایه گذاری و ثروت اندوزی برای آیندگان و پیشرفت جامعه خواهد بود و تک روی و نگاه جزیره ای در این عرصه ما را به جایی نخواهد رساند.
نوذری بیان کرد: تمام برنامه ریزی ها، سیاستگذاری ها و فعالیتها در همه امور باید با نگاه فرا بخشی، مشارکت جمعی و به صورت پیوسته انجام شود.
وی اظهار داشت: اساس کار و اهداف پژوهش زمانی تحقق خواهد یافت، که در کار گروه ها، کمیته ها و اتاق های فکر، فضا برای پایه ریزی تصمیمات، سیاست گذاری ها و اجرا مهیا شود.
نوذری، تنوع و تکثر موضوعات و مراکز پژوهشی، توسعه مراکز رشد در دانشگاهها، احداث پارک علم و فن آوری و ایجاد پژوهشکده ها را برای بسترسازی فضای حضور و رقابت پژوهشگران، محققین و مخترعین در هر سطح و سنی ضروری دانست و گفت: انتظار می رود، پژوهشگران و محققان با درک صحیح و عمیق از موقعیتها، شرایط و ضرورتها ، سهم خود را در برآورده کردن نیازها و خواسته های اساسی مردم و جامعه در رسیدن به اهداف و چشم اندازها به خوبی ایفا کنند.
استاندار تاکید کرد: باید محققان و پژوهشگران خلاهای پژوهشی و فکری در جامعه را پر کنند تا جایی برای ارائه تراوشهای مسموم ذهنی برخی ها باقی نماند.
نوذری، افزایش نمایشگاههای پژوهشی، تشویق پژوهشگران، تشکیل ستاد نخبگان و پژوهشگران، افزایش قرار دادهای پژوهشی بین دستگاههای اجرایی و پژوهشگران، رتبه بندی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه میزان تحقیق و پژوهش، تسریع در تکمیل و توسعه پارک علم و فنآوری و مراکز رشد و پژوهشی و تشکیل اتاق فکر در دستگاه ها را به نهادهای اجرایی، دست اندرکاران و متولیان امر پژوهش یادآور شد.
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