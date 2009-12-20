جیرانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این برنامه در 26 قسمت 60 دقیقهای اختصاص به نقد و بررسی تمام مجموعههای تلویزیونی دارد که از شبکههای یک، دو، سه و تهران پخش میشود. برنامه "یک، دو، سه، نقد، پنج" روزهای جمعه از شبکه چهار روی آنتن میرود و هنوز ساعت پخش آن مشخص نیست.
وی در ادامه افزود: در برخی برنامهها یک منتقد یا دو منتقد حضور دارد و مجریان این برنامه هم متفاوت هستند. برخی مجموعههای تلویزیونی در دو قسمت نقد و بررسی میشوند. اولین قسمت برنامه "یک، دو، سه، نقد و پنج" اختصاص به مجموعه "دلنوازان" دارد و گفتگو با عوامل از دیگر بخشهای این برنامه است.
با توجه به اینکه شبکه چهار مجموعهای پخش نمیکند، تصمیم به تولید و پخش این برنامه کرده تا بتواند بیطرفانه مجموعههای تلویزیونی را نقد و بررسی کند.
فریدون جیرانی تهیهکنندگی برنامه "هفت" را در شبکه سه به عهده دارد که این برنامه هم بعد از تاسوعا و عاشورا روی آنتن این شبکه میرود.
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