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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

همزمان با "هفت"/

جیرانی با برنامه "یک، دو، سه، نقد، پنج" به شبکه چهار می‌رود

جیرانی با برنامه "یک، دو، سه، نقد، پنج" به شبکه چهار می‌رود

برنامه "یک، دو، سه، نقد، پنج" به تهیه‌کنندگی فریدون جیرانی با موضوع نقد مجموعه‌های تلویزیونی بعد از تاسوعا و عاشورا از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

جیرانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این برنامه در 26 قسمت 60 دقیقه‌ای اختصاص به نقد و بررسی تمام مجموعه‌های تلویزیونی دارد که از شبکه‌های یک، دو، سه و تهران پخش می‌شود. برنامه "یک، دو، سه، نقد، پنج" روزهای جمعه از شبکه چهار روی آنتن می‌رود و هنوز ساعت پخش آن مشخص نیست.

وی در ادامه افزود: در برخی برنامه‌ها یک منتقد یا دو منتقد حضور دارد و مجریان این برنامه هم متفاوت هستند. برخی مجموعه‌های تلویزیونی در دو قسمت نقد و بررسی می‌شوند. اولین قسمت برنامه "یک، دو، سه، نقد و پنج" اختصاص به مجموعه "دلنوازان" دارد و گفتگو با عوامل از دیگر بخش‌های این برنامه است.

با توجه به اینکه شبکه چهار مجموعه‌ای پخش نمی‌کند، تصمیم به تولید و پخش این برنامه کرده تا بتواند بی‌طرفانه مجموعه‌های تلویزیونی را نقد و بررسی کند.

فریدون جیرانی تهیه‌کنندگی برنامه "هفت" را در شبکه سه به عهده دارد که این برنامه هم بعد از تاسوعا و عاشورا روی آنتن این شبکه می‌رود.

کد مطلب 1003654

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