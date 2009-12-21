اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در پلدشت، علی ملا احمدی در جریان بازدید از طرحهای ورزشی در حال اجرا در پلدشت افزود: این سالنها در حال حاضر از 80 تا 93 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند و با صرف بالغ بر 20 میلیارد ریال هزینه تا پایان سال در نقاط مختلف آذربایجان غربی به بهره برداری خواهند رسید.

وی ادامه داد: سرانه ورزش در شهرستان پلدشت هم اکنون سه دهم مترمربع است که این رقم در سال آینده با بهره برداری از سه سالن ورزشی به یک مترمربع خواهد رسید

مسابقات فوتسال گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل در میاندوآب

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، در این مسابقات 18 تیم فوتسال در رده های سنی نوجوانان و جوانان از پایگاه های مقاومت میاندوآب در سالن ورزشی امام خمینی این شهرستان با هم رقابت می کنند.

در روز نخست این بازی ها تیمهای شهید زیباسرشت و شهید رزمجو بر حریفان خود غلبه کردند.

دوره مربیگری و داوری فوتبال در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، یک دوره آموزش مدیریت، مربیگری و داوری فوتبال با حضور مدرسان بین المللی فوتبال در ارومیه برگزار شد. این دوره از کلاس های مدیریت، مربیگری و داوری فوتبال با حضور مربیان برتر کشور، هوشنگ نصیرزاده و مرتضی محصص و با حضور بیش از یکصد نفر از مربیان و علاقمندان به رشته فوتبال در مرکز مدیریت دولتی آذربایجان غربی برگزار شد.

در این دوره که به مدت دو روز در ارومیه برگزار شد، علاقمندان با آخرین قوانین و روشهای علمی داوری و مربیگری فوتبال آشنا شدند.

همچنین در پایان این دوره به نفرات شرکت کننده گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد.