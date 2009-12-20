900 میلیون ریال برای تحقیقات صنعت آب گلستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت هفته پژوهش در شرکت آب منطقهای گلستان افزود: این بخش با رشد اعتباری خوبی مواجه بوده که این مسئله نشانه اهمیت تحقیق و پژوهش است.
وی با اشاره به رتبه پنجم شرکت آب منطقهای گلستان در بین شرکتهای آب منطقهای کشور گفت: گلستان در بین شرکتهای تازه تاسیس آب منطقهای از سال 85 تاکنون رتبه نخست پژوهش را داراست.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف، خاطرنشان کرد: باید از این فرصت استفاده کرده و تحقیقات را به سمت گذر از مواضع سنتی انجام کار و اصلاح برخی روشها به سمت روشهای مدرن سوق دهیم.
وی افزود: برای گسترش تحقیق و پژوهش باید علاوه بر افزایش اعتبارات به بهره گیری مطلوب از نتایج تحقیقات نیز توجه کنیم.
وی ارتباط منسجم و علمی با پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، افزایش بودجه پژوهشی، عقد قرارداد با مراکز علمی و پژوهشی و تاکید بر کاربردی شدن تحقیقات در شرکت آب منطقهای گلستان را از جمله دلایل کسب رتبه برتر در این بخش دانست.
رئیس کمیته تحقیقات شرکت آب منطقهای گلستان با اشاره به اهمیت بخش تحقیقات و پژوهش در تصمیم گیری مسئولان، بیان کرد: امروزه پژوهش و تحقیق از ضرورتهای جدی مدیریت کارا و روزآمد است و هر سازمانی که بیشتر به این بخشها توجه کند در دست یابی به اهداف سازمانی موفقتر است.
به گفته وی، شرکت آب منطقهای گلستان نیز در سالهای اخیر توجه ویژهای به این بخش کرده و تاکنون طرح تحقیقاتی زیادی را نیز با همکاری محققان و استادان دانشگاه انجام داده است.
حاجیلری افزایش روحیه علمی و خلاقیت پژوهشی کارشناسان، کاهش تمرکز گرایی در تحقیقات کاربردی آب، نهادینه شدن فرهنگ تحقیق، تقویت ارتباط بین مراکز علمی و تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی و همچنین برآورده شدن نیازهای علمی اجرایی در برخی طرحها از جمله اهداف شکل گیری این کمیته در شرکت آب منطقه ای گلستان برشمرد.
همچنین در این همایش سه نفر از کارشناسان آب منطقهای گلستان به دلیل تلاش در انجام کارهای پژوهشی و تهیه مقالات علمی که مجامع ملی و بینالمللی مطرح شده است با اهدای لوح تقدیری مورد تجلیل قرار گرفتند.
نظر شما