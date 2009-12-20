مشهد نیازمند تاسیس پردیس سینمایی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین مسگرانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پردیس سینمایی مجموعه ای از چند سالن سینما در کنار هم است، افزود: ساخت پردیس سینمایی می تواند در برگزاری جشنواره ها به ویژه جشنواره فیلم فجر در این استان بسیار تاثیرگذار باشد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، ساخت سالنهای متعدد کوچک سینمایی در کنار هم را از عوامل نمایش فیلمهای متعدد، متنوع و همسو با نیازهای مخاطبان دانست و گفت: اجرای پروژه پردیس سینمایی در مشهد که در مصوبه هیئت دولت به تصویب رسیده است همکاری استانداری و شهرداری در کنار اداره ارشاد را می طلبد.

مسگرانی به مخالفت معاونت سینمایی جهت ساخت پروژه شهرک سینمایی در استان خراسان رضوی اشاره کرد و اظهار داشت: این پروژه نیاز به هزینه و تامین اعتبار بالایی دارد و در حال حاضر ساخت پردیس سینمایی می تواند جوابگوی نیاز این استان باشد.

وی سینمای ساخته شده در گناباد را مدرن ترین سینما از لحاظ امکانات، تجهیزات، سیستم دالبی و تعداد صندلی در استان دانست و خاطرنشان کرد: این سینما پس از سینمای برج آزادی تهران بهترین سینمای استاندارد ساخته شده در کشور است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با ابراز تاسف از نداشتن سالن مناسب سینما در دومین کلانشهر کشور گفت: جریان سینماسازی در این استان به توجه ویژه مسئولان و سرمایه گذاری نیاز دارد.