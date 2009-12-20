تبیین درست مصائب کربلا وظیفه اصلی مبلغان است

به گزارش خبرنگار مهر در مراغه، حجت‌الاسلام محمدتقی پورمحمدی صبح یکشنبه در جمع روحانیان و مبلغان دینی این شهرستان افزود: با انعکاس درس‌های قیام عاشورا مردم می‌توانند در عصر خود حق و باطل را شناخته و در برابر آن ایستادگی کنند.

وی وظیفه سنگین مبلغان در ماه محرم را تبیین درست مسائل کربلا و ترویج فرهنگ عاشورا دانست و افزود: ‌مبلغان باید به گونه‌ای چهره حقیقی امام حسین(ع) را نمایان کنند که مردم به ارزش ایشان پی برده و از عمق جان به سوگواری و عزاداری برای این امام بزرگ بپردازند.

امام جمعه مراغه، روشنگری مردم را از دیگر وظایف مهم مبلغان خواند و اظهار داشت: مردم را باید نسبت به ارزش و اهمیت رهبری و ولایت فقیه که از برکات قیام امام حسین(ع) است، ‌آگاه کرد.

حجت الاسلام پورمحمدی اظهار داشت: ‌آگاهی دادن به مردم و بالا بردن بصیرت سیاسی آنان در کنار عزاداری‌ها ضروری است.

وی حادثه کربلا را تلخ‌ترین حادثه تاریخ خواند و خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) با نثار خون خویش موجب احیای سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) شد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: اگر مردم در عزاداری‌ها به قیام امام حسین (ع) معرفت و بصیرت داشته باشند کارهای شایسته این قیام را در عزاداری‌های خود به همگان انعکاس می‌دهند.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: با اهمیت دادن به واجبات در عزاداری‌ها، فرهنگ و قیام حسینی در بین همه مردم جهان ترویج پیدا می‌کند.

امام جمعه مراغه، مهم‌ترین انگیزه قیام خونین عاشورا را امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: امام حسین (ع) برای اصلاح امت پیامبر(ص) و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد.