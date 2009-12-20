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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۴

برگزاری نمایشگاه کتاب "ولایت و انقلاب اسلامی" در دهه فجر

برگزاری نمایشگاه کتاب "ولایت و انقلاب اسلامی" در دهه فجر

نمایشگاه کتاب "ولایت و انقلاب اسلامی" با 300 شعبه در سراسر کشور در ایام دهه فجر برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با هدف معرفی مبانی حکومت اسلامی و جایگاه ولایت در آن و تبیین جایگاه و نقش ولایت فقیه در انقلاب اسلامی با حضور بیش از 40 ناشر و 600 عنوان کتاب برگزیده از 12 تا 24 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

عرضه کتاب با 50 درصد تخفیف و برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی از کتاب "فتنه و فتنه‌گران" با جوایز ارزنده از ویژگیهای این نمایشگاه است.

نمایشگاه سراسری کتاب "ولایت و انقلاب اسلامی" به همت موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت و با همکاری معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا می‌شود.

کد مطلب 1003660

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