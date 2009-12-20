ارتباط مستمر و سازنده رایزنان بازرگانی با بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک افقهی که در دومین همایش سالانه رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور سخن می گفت، افزود: به عنوان مثال رایزنان بازرگانی می توانند با به کارگرفتن کارشناسان حقوقی بومی درکشور هدف، به معاضدت حقوقی صادرکنندگان مخصوصا در کشورهای پرریسک بپردازند.

وی با بیان اینکه بسیاری از ظرفیتهای تجاری ایران ناشناخته باقی مانده است، اضافه کرد: همچنین بسیاری از فرصت های تجاری در کشورهای اولویت دار کشف نشده است و اینها با مساعی بیش از پیش رایزنان بازرگانی کسب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بررسی میدانی فرصتهای تجاری و انتقال آن به داخل از جمله وظایف رایزنان بازرگانی است، تصریح کرد: اطلاعات مربوط به مزیت نسبی تجاری ایران با کشورهای هدف موجود است و بخش خصوصی ما از رایزنان بازرگانی انتظارتحلیل اطلاعات را دارد؛ به این صورت که سازوکار ورود به بازار هدف را با نیازسنجی، سلیقه یابی و شناخت عمیق خود ارائه دهند.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه دلیل موفقیت صادرات کشور چین در تحقیقات بازاریابی و تولید براساس نیازهای بازارهای هدف است، افزود: رایزنان بازرگانی می توانند به عنوان یک عامل واسط، تحقیقات بازاریابی را درحد توان جلو ببرند؛ چون اطلاعات تجاری آنان بسیار عملی، واقعی و کاربردی تر است.

افقهی بر تعامل متعادل متولیان رایزنان بازگانی در سفارتخانه و سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد و گفت: ساماندهی فعالیت رایزنان بازرگانی براساس اولویتهایی که سازمان توسعه تجارت ایران مشخص می کند، منجر به توفیق بیش از پیش آنان می شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه راه اندازی مراکز تجاری در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران است و رایزنان بازرگانی باید هرگونه مساعدتی را دراین زمینه داشته باشند، افزود: سه الگوی راه اندازی مراکز تجاری شامل مراکز تجاری استیجاری، دائم، خدماتی می شود که هریک با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد.

در این نشست هریک از رایزنان بازگانی به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند و معاونین و مدیران سازمان توسعه تجارت ایران نیز به سوالات آنان پاسخ گفتند، همچنین رایزنان بازرگانی در سفری دو روزه از قابلیتهای تجاری و گردشگری جزیره کیش بازدید کرده و با معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ملاقات کردند.

همچنین طی روزهای آتی به منظور تعامل هر چه بیشتر واحدهای تولیدی و صادراتی کشور با رایزنان بازرگانی، 14 نشست مشترک رایزنان بازرگانی با سازمانهای بازرگانی استانها برگزار خواهد شد.