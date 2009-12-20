ترویج فرهنگ عاشورا عامل حفظ دین اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت‌الاسلام حسن کاملی‌فر روز یکشنبه در جمع کارکنان سپاه عاشورا و هیئت رزمندگان اسلام آذربایجان شرقی در مسجد طوبی تبریز افزود: شیعیان هرقدر در راستای اهداف نهضت عاشورا و قیام امام حسین(ع) تلاش کنند به همان مقدار در جهت استمرار، بقا و گسترش دین اسلام تلاش کرده اند.

وی با اشاره به جایگاه عاشورا در فرهنگ شیعی، اظهار داشت: نهضت عاشورا ضامن سلامت و صلابت دین مبین اسلام است و اگر چه حضرت محمد(ص)،دین اسلام را تاسیس کرد ولی استمرار و بقای آن مدیون سیدالشهداست.

وی با بیان اینکه حادثه عاشورا معلول علت‌العللی به نام "سقیفه بنی‌ساعده" است، خاطرنشان کرد: زمانی که عده‌ای از مسلمانان تصمیم گرفتند مشروعیت الهی حاکمیت اسلامی را نادیده بگیرند و تنها ملاک حاکمیت را رای مردم بدانند، از آن زمان، امامت به خلافت تبدیل شد و با این تغییر و تحریف، زمینه برای حکومت بدترین افراد بر بهترین انسان‌ها فراهم شد.

حجت الاسلام کاملی‌فر، تکرارکنندگان تفکر حاکمیت منهای مشروعیت الهی را وارثان سقیفه بنی‌ساعده خواند و تصریح کرد: امروز اگر استکبار جهانی با تمام قوا از جریانی که دم از حاکمیت منهای مشروعیت الهی می‌زند پشتیبانی و حمایت می‌کند، ریشه در شکستی دارد که از تفکر ولایت فقیه خورده است چراکه این ولایت فقیه بود که دست ایادی استکبار جهانی را از تعرض به منابع مادی این سرزمین قطع کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی مانند مار زخم‌ خورده درصددند انتقام خود را از انقلاب اسلامی بگیرند.

وی با اشاره به حوادث و فتنه‌های بعد از انتخابات و نقش تدابیر ولایت فقیه در مهار کردن توطئه‌های اخیر، اظهار داشت: ایران اسلامی به برکت وجود مقام معظم رهبری توانست از این فتنه نیز سربلند بیرون بیاید.

حجت الاسلام کاملی‌فر، ولایت را قلعه و دژ مستحکم تشیع توصیف و تاکید کرد: تا زمانی که شیعه در این قلعه و دژ محکم سنگر گرفته است هیچ خطری ارزش‌ها و آرمان‌های او را نمی‌تواند مورد تهدید قرار دهد چراکه امامت و ولایت ضامن سلامت و صلابت آرمان‌های شیعی است.

وی افزود: امروز اگر انقلاب اسلامی در سطح بین‌المللی در اوج عزت، عظمت و اقتدار به سر می‌برد، مدیون تفکر ولایی و تدابیر امام و رهبری است و با وجود بدخواهان و هتاکان اخیر، آنچه که بر تارک تاریخ انقلاب اسلامی می‌درخشد، افکار و آرمان‌های امام امت و رهبری است.