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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

تسریع فرآیند تقدیس پاپ فقید کاتولیکها مورد انتقاد قرار گرفت

تسریع فرآیند تقدیس پاپ فقید کاتولیکها مورد انتقاد قرار گرفت

اسقف اعظم بروکسل در بلژیک از پاپ بندیکت شانزدهم برای اتخاذ رویکرده ویژه به منظور تسریع فرآیند تقدیس پاپ فقید ژان پل دوم انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای کی آی، اسقف اعظم گادفراید ماریا جولز دنیلز از بروکسل بلژیک گفت: فکر می‌کنم که باید به فرآیند عادی تقدیس افراد احترام گذاشته شود. اگر این فرآیند خود به سرعت حرکت کند امری مثبت است اما فرآیند قدیس شدن نیازمند اتخاذ یک رویکرد ویژه نیست. این فرآیند باید همان زمان مقتضی را بدون در نظرگیری استثنا طی کند.

وی گفت: پاپ فقید مثل سایر کاتولیکها تعمید گرفته است از این رو فرآیند تقدیس وی نیز باید همانند سایرین باشد.

اقدام در راستای تقدیس ژان پل دوم با چشم‌پوشی بندیکت شانزدهم از پنج سال انتظار معمول در ماه می سال 2005 سرعت بیشتری به خود گرفت.

پس از درخواستهای مکرری که در رابطه با قدیس اعلام کردن ژان پل دوم در مراسم تشیع وی در سال 2005 مطرح شد دنیلز به‌شدت با این امر مخالفت کرد.

وی گفت: البته از شنیدن صدای فریادهای مردم در مراسم تدفین پاپ در میدان سنت پیتر که می‌گفتند "اکنون قدیس شود" موافق نبودم، مدتی پیش عده‌ای اظهار داشتند که این اقدام از پیش هماهنگ شده بوده و غیر قابل قبول است. از این رو تقدیس ژان پل دوم براساس درخواستهای مردم قابل پذیرش نیست.

دنیلز این اظهارات را یک روز پیش از امضای حکمی ایراد کرد که طی آن راه تقدیس ژان پل دوم که در سال 2005 درگذشت هموار می‌شود.

این حکم می‌تواند پاپ فقید کاتولیکها را یک گام به قرارگیری در زمره قدیسان و قدیس شدن کامل نزدیکتر کند.

کد مطلب 1003664

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