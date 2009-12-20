کانون تب برفکی در یزد مشاهده شد/دام ها رایگان واکسینه می شوند

علی‌ اکبر حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بیماری تب برفکی یکی از مسری ‌ترین و زیانبارترین بیماری ‌های واگیردار دامی است که در دام ‌های بالغ باعث افت شدید تولید و در دام‌ های نوزاد و جوان باعث مرگ و میر خواهد شد و سالیانه مبالغ هنگفتی به دامپروری کشور خسارت وارد می ‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان یزد و پدیده قاچاق دام، همواره خطر بروز و شیوع این بیماری در این استان وجود دارد و در حال حاضر نیز کانون ‌هایی از این بیماری در استان گزارش شده است.

حدادزاده یادآور شد: با توجه به اینکه عامل این بیماری، ویروسی با قدرت همه‌ گیری بالاست، موثرترین راه مقابله و پیشگیری از این بیماری، واکسیناسیون همزمان جمعیت دامی است.

دام های استان یزد به طور رایگان علیه تب برفکی واکسینه می شوند

وی ادامه داد: با اجرای فاز 20 واکسیناسیون سراسری تب برفکی توسط اداره کل دامپزشکی استان یزد، دام ‌های استان یزد به صورت رایگان واکسینه می‌ شوند.

وی بیان داشت: در این راستا اداره کل دامپزشکی استان یزد همگام با سایر ادارات دامپزشکی سراسر کشور از اول دی ‌ماه فاز 20 طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی را آغاز خواهد کرد و تعداد 48 هزار راس گاو و گوساله و 480 هزار راس گوسفند و بز را به صورت رایگان علیه این بیماری واکسینه می ‌کند.

یک میلیارد ریال به واکسیناسیون رایگان دام های استان یزد علیه تب برفکی اختصاص یافت

حدادزاده ادامه داد: این طرح با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال توسط 23 اکیپ بخش دولتی و 35 اکیپ بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد به دامداران توصیه کرد: با توجه به اینکه واکسیناسیون جمعیت گاو و گوساله استان فقط تا پایان دیماه انجام خواهد شد، برای تعیین نوبت واکسیناسیون به شبکه‌های دامپزشکی سراسر استان مراجعه کنند و در صورت مشاهده علائم این بیماری در دامهای خود به سرعت دام مریض را از سایر دامها جدا کرده و نسبت به ضد عفونی جایگاه دامهای خود با آهک اقدام کرده و مراتب را به نزدیک ‌ترین شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.

تب برفکی از موانع اصلی تامین بهداشت و تولید دام و فرآورده های دامی است

وی با اشاره به علائم این بیماری بیان داشت: بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار عفونی و به شدت واگیردار است که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فرآورده‌های دامی محسوب می‌شود.

حدادزاده یادآور شد: این بیماری سبب کاهش شدید تولید دام شده و نقش اساسی در تجارت دام و فرآورده‌های خام دامی دارد.

وی عنوان کرد: تقریبا تمامی دام‌های زوج سم از جمله گونه‌های نشخوارکنندگان اهلی نظیر گاو، گاومیش، گوسفند و بز مورد هدف و ویروس عامل بیماری قرار می‌گیرند.

حدادزاده بیان داشت: شدت واگیری در دام‌های حساس بسیار بالا و حدود صد درصد است اما میزان مرگ و میر بسیار پایین بوده و به طور عمده دام‌های جوان را در بر می‌ گیرد.