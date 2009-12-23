نظام پزشکی هیچ نقشی در برنامه پزشک خانواده ندارد

دکتر عزت الله گل علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح پزشک خانواده باید یکی از اولویتهای شورای عالی نظام پزشکی کشور باشد.

این پزشک متخصص با تاکید بر اینکه مشکلات موجود در برنامه پزشک خانواده در هنگام اجرا در روستاهای کشور باید مورد بررسی قرار گیرد، افزود: این مشکلات در هنگام اجرای طرح در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت باید رفع شود.

این اظهارات در حالی از سوی گل علیزاده مطرح می شود که وزیر بهداشت چندی پیش عنوان داشته بود "تا پایان برنامه پنجم توسعه کل جمعیت کشور تحت پوشش پزشک خانواده قرار می گیرد."

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با انتقاد از اینکه وزارت بهداشت هیچ نقشی برای این شورا در برنامه پزشک خانواده قائل نیست، گفت: امیدواریم این وزارتخانه از نظرات کارشناسی شورای عالی نظام پزشکی استفاده کند تا مشکلات آن به حداقل برسد.

گل علیزاده از نظام مالی برنامه پزشک خانواده به عنوان یکی از مشکلات اساسی این طرح در مرحله اول اجرا خبر داد و گفت: عدم هماهنگی با وزارت رفاه موجب می شود که پزشکان این طرح برای دریافت حقوق خود با مشکل مواجه شوند.