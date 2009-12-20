به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم غزل شاکری، شایسته ایرانی، نیما شاهرخشاهی، مریم بوبانی، رابعه اسکویی، سارا بهرامی و همایون ارشادی به ایفای نقش می‌پردازند و هنگامه قاضیانی و صابر ابر نیز در جمع بازیگران حضورافتخاری دارند.

فیلمنامه "آئینه‌های رو به ‌رو" را نگار آذربایجانی و فرشته طائرپور نوشته‌ه‌اند و داستان آن درباره دو زن جوان (رعنا و آدینه) از دو موقعیت متفاوت خانوادگی و اجتماعی است که در پی یک اتفاق، با یکدیگر مواجه و همراه می‌شوند. رعنا برای بازیابی زندگی ساده به جاده گام گذاشته و آدینه برای فرار از شرایطی پیچیده و ناخواسته از شهر بیرون زده است. تورج منصوری، مدیریت فیلمبرداری این فیلم و مهران ملکوتی صدابرداری آن را برعهده دارند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مجری طرح: طهورا ابوالقاسمی، طراح چهره‌پردازی: ایمان امیدواری، طراحی صحنه و لباس: غزل شاکری، برنامه‌ریز و دستیار اول: سحر مصیبی، منشی صحنه: آذر تجلی، مدیر تدارکات: کاظم نامنی، عکس: رامتین فیروزیان، پشت صحنه: اطلس منصوری، موسیقی: فردین خلعتبری، مشاور مطبوعاتی: شیما غفاری.

نگار آذربایجانی بازیگر فیلم سینمایی "نسل سوخته" فیلم کوتاه "حقیقت مجازی" را کارگردانی کرده که در جشنواره فیلم کوتاه تهران اکران شده است. وی تحصیل‌ کرده سینما و تئاتر است و در دانشگاه بوستن جلوه‌های بصری خوانده است.