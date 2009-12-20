محیط زیست به دلیل وجود قانون شکنان نیازمند مراقبت ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، بیوک رئیسی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صنایع برتر زیست محیطی بناب افزود: دولت برای حمایتهای لازم از محیط زیست در مقابل قانون شکنان تدابیر گسترده ای اندیشیده است.

وی خاطرنشان کرد: اغلب مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت با لحاظ کردن مسائل زیست محیطی توام است که توجه ویژه دولت به محیط زیست را نشان می دهد.

رئیسی یادآور شد: در این بین سازمان حفاظت محیط زیست در انجام رسالت خطیر خود در کنار آموزه‌ های دینی، رعایت قوانین داخلی و بین ‌المللی و به ویژه اصل 59 قانون اساسی را مورد توجه قرار داده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به بازدید خود از واحدهای صنعتی بناب گفت: توجه جدی مدیران واحدهای صنعتی و مسئولان محلی این شهرستان به محیط زیست تحسین برانگیز است.

در این مراسم یکی از مدیران واحدهای صنعتی بناب در سخنانی، دیدگاه های خود در زمینه مسائل زیست محیطی را بیان کرده و رسیدگی مسئولان به مشکلات فراروی رشد و توسعه صنایع این شهرستان را خواستار شد.

طی مراسمی صاحبان 11 واحد صنعتی بناب که استانداردهای زیست محیطی را مراعات کرده بودند، معرفی شده و مورد تجلیل قرار گرفتند.