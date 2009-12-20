چرا برخی از حشرات یخ نمی زنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه اونتاریوی غربی با استفاده از یک زمین فوتبال میکروسکوپی در حال مطالعه بر روی این موضوع هستند که چرا برخی از حشرات هرگز منجمد نمی شوند اما برخی از آنها قدرت نجات یافتن از سرما را ندارند.

اهمیت این موضوع به این دلیل است که برخی از حشرات از جمله مگسهای میوه یکی از حشراتی که توانایی مقابله با سرما را ندارد. از ساختار ژنتیکی بسیار مشابهی نسبت به انسان برخوردار است و به این صورت با یافتن راهی ایمن برای منجمد کردن این جاندار دانشمندان ژنتیکی می توانند مطالعات دقیق تری را بر روی ساختار ژنتیکی این حشرات انجام دهند. به گفته محققان در حدود 75 درصد از ژنهای بیماریهای شناخته شده در انسانها همانندهایی در بدن مگسهای میوه نیز دارند.

محققان با استفاده از پرتوهای ایکس پر قدرت توانستند از شکل گیری و گسترش ذرات یخی بر روی بدن این حشره در زمان وقوع پدیده انجماد فیلمبرداری کنند. به گفته دانشمندان فرایند فیزیکی انجماد در میان گونه های مختلفی که توانایی مقابله با سرما را دارند یا در برابر آن ضعیف هستند، یکسان به نظر می رسد.

با این حال به نظر می رسد حشراتی که می توانند از انجماد جان سالم به در ببرند بر روی فرایند تشکیل یخ بر روی بدنشان کنترل ویژه ای دارند و در دمایی نسبتا بالاتر از دیگر حشرات منجمد می شوند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققان اعلام کردند این پدیده نشان می دهد عامل مورد نیاز برای نجات یافتن از انجماد در سطوح سلولی و بیوشیمیایی ساختار زیستی جاندار قرار دارد و از این رو محققان قصد دارند با بررسی دو حشره از یک خانواده که یکی از آنها در برابر انجماد مقاوم بوده و دیگری ناتوان است به دلیل اصلی که به برخی حشرات توانایی بقا پس از انجماد را داده و به برخی دیگر نمی دهد دست پیدا کنند.