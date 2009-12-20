محققان بوشهر موفق به کشت "کنجد" جدید شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محقق دانه های روغنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر صبح یکشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: یکی از دستاوردهای بخش کشاورزی استان، تولید رقم کنجد "دشتستان2" در استان بوشهر بوده است .

مهندس مهدی کازرانی افزود: به منظور افزایش عملکرد کنجد در استان طرح اصلاح کنجد محلی دشتستان به اجرا درآمد که حاصل اجرای این طرح معرفی رقم جدید کنجد با نام یاد شده است .

وی با اشاره به آغاز این طرح در سال 1370 اظهار داشت: متوسط عملکرد بدست آمده در آزمایشات انجام شده 2360 کیلوگرم در هکتار که نسبت به توده محلی کنجد، 14.4 درصد افزایش عملکرد دارد .

کازرانی افزود: با کشت این رقم کنجد حدود 300 کیلوگرم به تولید کنجد استان در هر هکتار افزوده خواهد شد و باعث افزایش درآمد تولیدکنندگان کنجد استان خواهد شد .