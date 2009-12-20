محققان بوشهر موفق به کشت "کنجد" جدید شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محقق دانه های روغنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر صبح یکشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: یکی از دستاوردهای بخش کشاورزی استان، تولید رقم کنجد "دشتستان2" در استان بوشهر بوده است.
مهندس مهدی کازرانی افزود: به منظور افزایش عملکرد کنجد در استان طرح اصلاح کنجد محلی دشتستان به اجرا درآمد که حاصل اجرای این طرح معرفی رقم جدید کنجد با نام یاد شده است.
وی با اشاره به آغاز این طرح در سال 1370 اظهار داشت: متوسط عملکرد بدست آمده در آزمایشات انجام شده 2360 کیلوگرم در هکتار که نسبت به توده محلی کنجد، 14.4 درصد افزایش عملکرد دارد.
کازرانی افزود: با کشت این رقم کنجد حدود 300 کیلوگرم به تولید کنجد استان در هر هکتار افزوده خواهد شد و باعث افزایش درآمد تولیدکنندگان کنجد استان خواهد شد.
وی ویژگی این رقم را زودرس بودن آن نسبت به سایر ارقام دیگر عنوان کرد و افزود: محصول کنجد بعد از محصول گندم و جو به عنوان کشت سوم استان محسوب می شود.
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