دو میلیون داوطلب هلال احمر در کشور فعالیت می کنند

سیداحمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این تعداد داوطلب نسبتا مطلوب است اما باید تلاش کنیم که در صورت امکان افزایش یابد.

وی ادامه داد: این تعداد داوطلب با آموزشهایی که دیده اند می توانند در زمان حوادث غیرمترقبه به کمک شهروندان بیایند و از آثار مخرب این حوادث بکاهند.

این مسئول بیان کرد: ساماندهی، آموزش و تجهیز این تعداد نیرو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که بر همین اساس، این اقدامات را در اولویتها قرار داده ایم.

موسوی اظهار داشت: در چرخه مدیریت بحران چهار مرحله اصلی وجود دارد که عبارت از کاهش ریسک، آمادگی، مقابله و بازتوانی است.

وی خاطرنشان کرد: هلال احمر بیشترین مسئولیت و نقش را در مرحله آمادگی و مقابله بر عهده دارد و باید تلاش کنیم تا در این مرحله بسیار موفق عمل کنیم.

موسوی یادآور شد: سازمان هلال احمر یک سازمان عملیاتی است و برای همه حوادث غیرمترقبه و طبیعی آمادگی دارد.