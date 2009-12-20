  1. استانها
  2. تهران
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

دو میلیون داوطلب هلال احمر در کشور فعالیت می کنند

دو میلیون داوطلب هلال احمر در کشور فعالیت می کنند

استان تهران - خبرگزاری مهر: دبیرکل جمعیت هلال احمر از فعالیت دو میلیون داوطلب هلال احمر در کشور خبر داد.

سیداحمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این تعداد داوطلب نسبتا مطلوب است اما باید تلاش کنیم که در صورت امکان افزایش یابد.

وی ادامه داد: این تعداد داوطلب با آموزشهایی که دیده اند می توانند در زمان حوادث غیرمترقبه به کمک شهروندان بیایند و از آثار مخرب این حوادث بکاهند.

این مسئول بیان کرد: ساماندهی، آموزش و تجهیز این تعداد نیرو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که بر همین اساس، این اقدامات را در اولویتها قرار داده ایم.

موسوی اظهار داشت: در چرخه مدیریت بحران چهار مرحله اصلی وجود دارد که عبارت از کاهش ریسک، آمادگی، مقابله و بازتوانی است.

وی خاطرنشان کرد: هلال احمر بیشترین مسئولیت و نقش را در مرحله آمادگی و مقابله بر عهده دارد و باید تلاش کنیم تا در این مرحله بسیار موفق عمل کنیم.

موسوی یادآور شد: سازمان هلال احمر یک سازمان عملیاتی است و برای همه حوادث غیرمترقبه و طبیعی آمادگی دارد.
کد مطلب 1003680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها