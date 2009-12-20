30 درصد وسایل نقلیه گلستان فاقد بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا جعفری پیش از ظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان علی آباد کتول افزود: مسئولان باید نظارت دقیق داشته باشند و برای ترویج فرهنگ بیمه فرهنگسازی و برنامه ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه فرهنگ بیمه به مدت یک ماه شهروندان و دستگاه های اجرایی علی آباد کتول برای بیمه کردن اماکن خود از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

جاده بین المللی علی آباد - شاهرود شاهراه توسعه گلستان است

فرماندارعلی آبادکتول با اشاره به ساخت جاده علی آباد کتول به شاهرود گفت: این جاده بین المللی برای توسعه منطقه و استان حائز اهمیت است.

علی دنکوب افزود: همه مردم و مسئولان براین موضوع واقف هستند که جاده علی آبادکتول به شاهرود برای توسعه استان و کشور مفید است و اگر جاده بین المللی مشکلات زیست محیطی دارد می توان یک جاده روستایی که نیازی به برنامه های زیست محیطی ندارد، احداث کرد.

وی اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته صورت مسئله را پاک نمی کنند بلکه راه حل برای آن پیدا می کنند و باید برای رفع مشکلا فراروی این طرح ملی برنامه ریزی شود.

دنکوب همچنین بر استفاده از پیمانکاران بومی برای اجرای پروژه ها در این شهرستان تاکید کرد.

فرماندار علی آباد کتول، به در پیش بودن سفر سوم رئیس جمهور به استان گلستان اشاره و تصریح کرد: گلستان جز 10 استان اول در برنامه ریزی سفرهای ریاست جمهوری است که با توجه به اولویت نیازهای فرهنگی در استان به نیازمندی ها در احداث فرهنگسرا، مساجد، نمازخانه و سایر امور فرهنگی در شهرستان جمع بندی شود.