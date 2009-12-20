سازمان ملل 2010 را سال جهانی جوانان نامگذاری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، سازمان ملل جمعه در تلاش برای آماده سازی توان، تخیل و ابتکار جوانان جهان در غلبه بر چالش های جامعه بشری؛ از کمک به برقراری صلح گرفته تا ارتقای توسعه اقتصادی، سال 2010 را سال جهانی جوانان نامگذاری کرد.

مجمع عمومی در قطعنامه ای که طی آن این سال را با عنوان جوانان نامید از دولت ها، جوامع مدنی، اشخاص و جوامع سراسر دنیا خواست تا از فعالیت های محلی و بین المللی در رابطه با این رویداد حمایت کنند.

سال 2010 با موضوع "گفتگو و تفاهم متقابل" در نظر دارد به تشویق گفتگو و تفاهم بین نسل ها و ارتقای آرمان های صلح، احترام به حقوق بشرو آزادی ها و همبستگی بپردازد.

در همین رابطه گفته می شود که بازیهای المپیک جوانان در سنگاپور از 14 تا 26 اوت افتتاح خواهد شد و این بازی ها در جستجوی الهام بخشیدن به جوانان در سراسر جهان خواهد بود.

