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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۱۱

عزاداریهای محرم توام با تقوا برگزار شوند

عزاداریهای محرم توام با تقوا برگزار شوند

تبریز - خبرگزاری مهر: امام جمعه جلفا تاکید کرد که عزاداریهای محرم باید توام با تقوا و به دور از احساسات برگزار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، حجت‌الاسلام محمد انتظاری روز یکشنبه در همایش آسیب‌شناسی عزاداری حضرت اباعبدالله(ع) با حضور هیئت‌های عزاداری شهرستان جلفا گفت: سپاه یزید پس از شهادت امام و یارانشان به شادی و طبل‌زنی پرداخت و این برای ما که عزادار آن حضرت هستیم چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

وی تاکید کرد: در برگزاری سوگواری و عزاداری های ماه محرم باید از احساسات دوری کرده و عمل خیر را با تقوا همراه کرد.

امام جمعه جلفا تصریح کرد: باید توجه داشت که نباید ایام عاشورای حسینی به عنوان یکی از شعائر دینی با برخی از خرافات ضایع شود.

حجت الاسلام انتظاری با تاکید بر اهمیت فریضه نماز گفت: همچنین برپایی نماز جماعت ظهر عاشورا نباید با ادای دیگر شعائر دینی تباه شود.

امام جمعه جلفا ادامه داد: انقلاب اسلامی الگو گرفته از انقلاب حسینی بوده و رهبر ما امروز راهرو راه امام حسین(ع) است و از این رو باید مراقب بود تا بین این دو انقلاب جدایی نیفتد.

کد مطلب 1003689

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