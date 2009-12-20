عزاداریهای محرم توام با تقوا برگزار شوند

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، حجت‌الاسلام محمد انتظاری روز یکشنبه در همایش آسیب‌شناسی عزاداری حضرت اباعبدالله(ع) با حضور هیئت‌های عزاداری شهرستان جلفا گفت: سپاه یزید پس از شهادت امام و یارانشان به شادی و طبل‌زنی پرداخت و این برای ما که عزادار آن حضرت هستیم چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

وی تاکید کرد: در برگزاری سوگواری و عزاداری های ماه محرم باید از احساسات دوری کرده و عمل خیر را با تقوا همراه کرد.

امام جمعه جلفا تصریح کرد: باید توجه داشت که نباید ایام عاشورای حسینی به عنوان یکی از شعائر دینی با برخی از خرافات ضایع شود.

حجت الاسلام انتظاری با تاکید بر اهمیت فریضه نماز گفت: همچنین برپایی نماز جماعت ظهر عاشورا نباید با ادای دیگر شعائر دینی تباه شود.

امام جمعه جلفا ادامه داد: انقلاب اسلامی الگو گرفته از انقلاب حسینی بوده و رهبر ما امروز راهرو راه امام حسین(ع) است و از این رو باید مراقب بود تا بین این دو انقلاب جدایی نیفتد.