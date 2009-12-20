احمد دنیامالی برای چهار سال دیگر رئیس فدراسیون قایقرانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب در حالی صبح امروز (یکشنبه) در محل آکادمی کمیته ملی المپیک ایران برگزار شد که تنها احمد دنیامالی برای احراز پست ریاست این فدراسیون نامزد شده بود. در این مجمع که به ریاست حمید سجادی برگزار شد احمد دنیا مالی از مجموع 36 رای ماخوده موفق به کسب 34 رای شد. دو رای نیز سفید بخ صندوق انداخته شده بود. در این مجمع علیرضا سلیمانی به عنوان بازرس فدراسیون از سوی حاضرین انتخاب و معرفی شد.
حمید سجادی معاون و رئیس مرکز توسعه قهرمانی سازمان تربیت بدنی در این جلسه با تشکر از زحمات کادر فدراسیون قایقرانی گفت: این رشته آبی در زمره رشتههای کمیته ورزشهای پرمدال قرار دارد و با مطالعهای که روی برنامههای تمامی رشتههای این کمیته انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که قایقرانی بهترین برنامهها را برای رسیدن به موفقیت پیشنهاد داده است.
وی افزود: به غیر از رشتههای پرافتخار و مدالآور در کشور مانند کشتی و وزنه برداری و غیره می توان قایقرانی را در کسب مدالهای بی شمار برای کشورمان یکی از موفقترین فدراسیونها عنوان کرد.
دراین جلسه احمد دنیامالی به عنوان رئیس فدراسیون قایقرانی گزارش کاملی را از برنامههای چهار سال گذشته و برنامههای آتی این فدراسیون به حاضرین ارائه داد.
این مجمع به ریاست حمید سجادی رئیس مرکز توسعه قهرمانی سازمان تربیت بدنی و با حضور نماینده سازمان بازرسی کشور، روسای هیئتهای قایقرانی استانها، نماینده ورزشکاران، مربیان و داوران، باشگاهها و سازمانها برگزار شد.
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