انجام 24 فعالیت پژوهشی در معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر خوراکیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تمامی این طرحها به اتمام رسیده و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها 100 درصد و میانگین مدت زمان برای اجرای این طرحهای پژوهشی یک ماه برآورد شده است.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: تمامی 24 فعالیت پژوهشی این مدیریت خویش فرما بوده و به صورت کاربردی است.

خوراکیان گفت: همچنین در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در سال 87 تعداد 50 طرح پژوهشی انجام شده که پیشرفت فیزیکی پروژه ها 41 درصد است.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی افزود: میانگین مدت زمان انجام طرحهای پژوهشی 34 ماه برآورد شده و تاکنون 27 طرح پژوهشی به اتمام رسیده و 23 طرح در حال انجام است.

وی در ادامه طرحهای پژوهشی اداره کل روابط عمومی آستان قدس را 13 طرح عنوان کرد و افزود: 11 عدد از این طرحها اتمام یافته و دو طرح نیز در حال انجام است.

خوراکیان افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های اداره روابط عمومی آستان قدس رضوی نیز 96 درصد است و میانگین مدت زمان انجام طرحهای پژوهشی این اداره با سه ماه برآورد شده که تمامی این طرحها از نوع کاربردی و به صورت خویش فرما انجام شده است.



