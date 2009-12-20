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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۴

رضایی رئیس هیئت مدیره تایدواتر شد

رضایی رئیس هیئت مدیره تایدواتر شد

دکتر عیسی رضایی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تایدواتر انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایدواتر خاورمیانه، بر اساس صورتجلسه 28 آبان ماه و با توجه به استعفای دکتر احمدپور از هیئت مدیره و دکتر صادقی از مدیرعاملی شرکت تایدواتر، دکتر عیسی رضایی بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تایدواتر انتخاب شد.

همچنین رضا حیدری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید ملاح زاده به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تایدواتر را بر عهده گرفتند.

از سوی دیگر، محمد کاشانی که سابقه مدیرعاملی تایدواتر را نیز در پرونده خود دارد به عنوان عضو جدید هیئت مدیره تایدواتر انتخاب شد.

کد مطلب 1003693

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