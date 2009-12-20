فرهنگ عاشورا و عزاداری همواره نیازمند حرکت عقلانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر یکشنبه در گردهمایی مداحان و مسئولان هیئتهای مذهبی بشرویه افزود: فعالیت در عرصه فرهنگ عاشورایی در هر سمت و مسئولیتی، کاری بزرگ و ارزشمند محسوب می‌ شود که این فعالیت یک دعوت و نظر ویژه ‌ای است که خداوند به شما داشته و شما را در این مسیر قرار داده است.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری مسائل و مشکلات موجود در عرصه فرهنگی را از دغدغه‌ ها و نگرانی‌ های خود عنوان می ‌کنند و وقتی ما در جبهه ‌ای فعالیت می ‌کنیم که فرمانده آگاه و دانای آن جبهه نسبت به نحوه عملکرد و فعالیت فرهنگی اظهار نگرانی می ‌کند، این هشداری است برای ما که برای رفع دغدغه و نگرانی پرچمدار معارف اسلامی در کشور تلاش کنیم.

حجت الاسلام لطفیان محرم و صفر را شناسنامه شیعه عنوان کرد و افزود: هویت تشیع با محرم گره خورده است و ما به عنوان دست‌اندرکاران و خدمتگزاران این فرهنگ باید با مدیریت و تدبیر درست مراسمها و برنامه‌ها، هیجانات و احساسات ناشی از یادآوری مظلومیت و فرهنگ عاشورا را به سمت و سوی یک حرکت عقلانی و مدبرانه سوق دهیم.

وی برخی احساسات گرایی و خرافه ‌جویی در این مراسمها را دست مایه دشمنان برای تمسخر دانست و گفت: در حالیکه دشمنان نقشه‌های فراوانی برای دین و مکتب ما کشیده ‌اند، وظیفه ماست که با تربیت شیعه عاقل، مدبر، بصیر و آگاه روح عبادت و عبودیت را در جامعه بیش از بیش زنده و پویا نگه داریم.

مدیرکل تبلغات اسلامی خراسان جنوبی به نیاز جامعه به عبودیت اشاره کرد و اظهار داشت: ما در خیلی از امور در واقع دوستداران خوبی برای امامان هستیم اما پیروان خوبی نیستیم.

حجت الاسلام لطفیان تصریح کرد: در همین راستا ساماندهی هیئتهای مذهبی در کشور در دستورکار سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد و در استان خراسان جنوبی نیز تاکنون یک‌ هزار هیئت به ثبت رسیده است و در اکثر شهرستانها نیز شورای هیئتهای مذهبی انتخاب شده‌ اند و این شوراها با بحث کارشناسی و علمی، برنامه‌های کاربردی برای اجرا در هیئت‌های مذهبی ارائه می‌کنند و شورای هیئت مذهبی بشرویه نیز تا قبل از دهه اول محرم و امسال انتخاب خواهند شد.

وی در پایان به تشکیل کانون مداحان شهرستان و استان اشاره کرد و افزود: برگزاری جلسات آموزش مداحی، مدیریت علمی هیئت، دعوت از جوانان و نوجوانان برای آموزش مداحی و همچنین تشکیل ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای دینی از برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی در شهرستان‌های استان خراسان جنوبی است.