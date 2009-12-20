استفاده از ظرفیتهای جهاددانشگاهی در توسعه کرمانشاه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر فخری ظهر یکشنبه در جریان بازدید از جهاد دانشگاهی کرمانشاه در جمع جهادگران این نهاد اظهار داشت: این نهاد را از بخشهای مهم و تاثیرگذار در توسعه استان است و باید تعامل مناسبی در بخشهای مختلف شهرداری با گروه های علمی جهاددانشگاهی برقرار شود تا بتوانیم خدمات مناسب تری را به شهروندان کرمانشاهی ارائه دهیم.

وی با اشاره به پیشرفتهای جهاد دانشگاهی عنوان کرد: با توجه به کارهای علمی و پژوهشی انجام شده در بخشهای مختلف جهاددانشگاهی همچون استفاده ازبخش های GIS، مدیریت روانابهای سطحی، استفاده از روشهای جدید در توسعه فضای سبز و ... باید استفاده مناسب در شهرداری به عمل آید.

فخری افزود: باید از ظرفیتهای بالای جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد انقلابی بیشترین بهره برداری لازم در استان را به عمل آورد.

وی ضمن تاکید بر لزوم استمرار این جلسات خواستار بهره مندی هرچه بیشتر شهرداری از دستاوردهای علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی شد.

در این بازدید که معاونان و مشاوران شهردار کرمانشاه نیز حضور داشتند، گزارشهای مختلفی در خصوص اقدامات انجام گرفته در بخشهای مدیریت روان آبهای سطحی در شهر کرمانشاه، نیازسنجی مناطق مختلف شهری، احداث مجتمع تفریحی و گردشگری، تهیه سند راهبردی و نقشه استراتژیک، GIS، LED ، طرح آب نما و .... ارائه شد.