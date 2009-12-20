حمایت آمریکا از جنایات اسرائیل عامل تشدید نزاع خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز درمقاله ای به بررسی عملکرد آمریکا در قبال روند صلح خاورمیانه و مذاکرات بین دو طرف فلسطینی و اسرائیلی می پردازد.

نویسنده درابتدا با تاکید بر این مسئله که بین صلح و روند مذاکرات فرق بسیاری وجود دارد، می نویسد: انجام مذاکرات راهکاری مسالمت آمیز برای حل مشکلات است اما صلح اقدامی عمیق و فراگیر است که از نزاع و درگیری به دور است و موجب امضای توافقاتی می شود.

الخلیج درادامه این سوال را مطرح می کند که آیا آمریکا صلح را مطابق تعریف ارائه شده می خواهد یا مذاکره بی نتیجه را طلب می کند و چرا آمریکا تا کنون موفق به برقراری صلح در خاورمیانه نشده است؟

جواب این سوال را می توان درادامه دامن زدن آمریکا به نزاع عربی و اسرائیلی دید واین مسئله در حمایت واشنگتن از سیستم نظامی رژیم صهیونیستی و حمایت از فعالیت های شهرکسازی این رژیم بسیار روشن و واضح مشهود است.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، در روند مذاکرات نیز شاهد هستیم که آمریکا در روند مذاکرات عربی واسرائیلی همیشه حافظ منافع رژیم اسرائیل بوده است و تا زمانی که این روش و اسلوب از سوی سران آمریکایی ادامه داشته باشد گزینه صلح هرگز محقق نمی شود و زمینه نزاع بیشتر از زمینه صلح فراهم می شود.

این روزنامه درادامه تاکید می کند: تا زمانی که آمریکا به جانبداری خود از اسرائیل ادامه دهد، هرگز نمی تواند نقش مثبتی در روند صلح خاورمیانه ایفا کند.