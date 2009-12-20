مبلغ درمان معتادان 10 برابر هزینه پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اشرف یوسفی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح اهداف و چگونگی اجرای طرح پیک سلامت در سطح استان قم اظهار داشت: اعتیاد نوعی جنگ بدون خونریزی است که انسان را نمی ⁯کشد بلکه آنها را به سمت هر پلیدی و معضلی می⁯کشاند.



وی هزینه درمان اعتیاد به مواد مخدر را حدود 10 برابر هزینه پیشگیری از ابتلا به این مواد عنوان کرد و اظهار داشت: واکسیناسیون فرهنگی مهمترین و بهترین شیوه برای پیشگیری از معضلات اجتماعی به ویژه اعتیاد است یعنی افرادی که به این نوع مواد آلوده نشده⁯اند از نظر فرهنگی واکسینه شوند.



یوسفی آشنایی خانواده⁯ها با علل مصرف مواد مخدر را گام مهمی در راستای پیشگیری از ابتلای جوانان به مصرف این مواد برشمرد و اضافه کرد: اطلاع از علل و گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر امکان نظارت بیشتری را در اختیار خانواده⁯ها قرار می⁯دهد.



وی ادامه داد: آشنایی با روحیات و انگیزه فرزندان شرط اول مراقبت آنها از سوی والدین است و در صورت وجود این آگاهی، والدین به آسانی در همان ابتدا به سومصرف مواد مخدر فرزندان پی خواهند برد.



مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: طرح پیک سلامت در دو مرحله در سطح استان قم برگزار شد و پیامدهای مثبتی در جامعه برجای گذاشته است.



وی ادامه داد: با توجه به تاثیرگذاری مناسب طرح پیک سلامت، سومین مرحله این طرح با حمایت استانداری قم اجرا خواهد شد.