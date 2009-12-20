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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۳

یوسفی:

مبلغ درمان معتادان 10 برابر هزینه پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر است

مبلغ درمان معتادان 10 برابر هزینه پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر است

قم - خبرگزاری مهر: مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با تاکید بر آشنایی خانواده⁯ها به علل گرایش جوانان به مواد مخدر، هزینه درمان اعتیاد را 10 برابر هزینه پیشگیری از این بلای خانمانسوز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اشرف یوسفی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح اهداف و چگونگی اجرای طرح پیک سلامت در سطح استان قم اظهار داشت: اعتیاد نوعی جنگ بدون خونریزی است که انسان را نمی ⁯کشد بلکه آنها را به سمت هر پلیدی و معضلی می⁯کشاند.

وی هزینه درمان اعتیاد به مواد مخدر را حدود 10 برابر هزینه پیشگیری از ابتلا به این مواد عنوان کرد و اظهار داشت: واکسیناسیون فرهنگی مهمترین و بهترین شیوه برای پیشگیری از معضلات اجتماعی به ویژه اعتیاد است یعنی افرادی که به این نوع مواد آلوده نشده⁯اند از نظر فرهنگی واکسینه شوند.

یوسفی آشنایی خانواده⁯ها با علل مصرف مواد مخدر را گام مهمی در راستای پیشگیری از ابتلای جوانان به مصرف این مواد برشمرد و اضافه کرد: اطلاع از علل و گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر امکان نظارت بیشتری را در اختیار خانواده⁯ها قرار می⁯دهد.

وی ادامه داد: آشنایی با روحیات و انگیزه فرزندان شرط اول مراقبت آنها از سوی والدین است و در صورت وجود این آگاهی، والدین به آسانی در همان ابتدا به سومصرف مواد مخدر فرزندان پی خواهند برد.

مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: طرح پیک سلامت در دو مرحله در سطح استان قم برگزار شد و پیامدهای مثبتی در جامعه برجای گذاشته است.

وی ادامه داد: با توجه به تاثیرگذاری مناسب طرح پیک سلامت، سومین مرحله این طرح با حمایت استانداری قم اجرا خواهد شد.

کد مطلب 1003700

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