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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۷

الوطن :

جدیت اروپا در محکومیت جنایات اسرائیل همیشه مورد تردید بوده است

جدیت اروپا در محکومیت جنایات اسرائیل همیشه مورد تردید بوده است

یک روزنامه عرب زبان از ادامه شک وتردید طرف عربی نسبت به اتخاذ موضعگیری جدی از سوی کشورهای اروپایی در قبال جنایات صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن عمان در یادداشتی تاکید کرد: اقدام اخیر اروپاییها در تغییر مواضع علیه اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شک و تردید کشورهای عربی را در قبال صدق گفتار آنان برانگیخت.

این روزنامه عرب زبان درادامه می نویسد: مسئولان اتحادیه اروپا گاهی اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را محکوم می کنند اما هیچ وقت دست به اقدامی عملی نزدند و این مسئله را نیز باید در نظر داشت که همین مسئولان اروپایی کسانی هستند که از اسرائیل عذرخواهی می کنند و خواستار دست دادن و بخشش از سوی اسرائیل می شوند.

این روزنامه ادامه می دهد: تغییر لحن بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در قبال مسئله بیت المقدس و کشور آتی فلسطین خود دلیل محکمی بر اعتراف و اذعان اروپا به خواست و اراده اسرائیل و آمریکا است.

اخیرا مسئولان فرانسوی مجبور شدند تا از اقدامات تجاوزکارانه پلیس اسرائیلی در اطراف مرکز فرهنگی فرانسه در بیت المقدس انتقاد کنند، اما این انتقاد ضعیف اسرائیلی ها را به تجاوزات بیشتر ترغیب کرد و حتی سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه هرگونه تصمیم فرانسه را به اعتراض به چنین اقدامات اسرائیلی تکذیب کرد.

به نوشته این روزنامه چاپ مسقط، بالطبع تا زمانی که رژیم اسرائیل به هشدارهای خود مبنی بر محرومیت اروپا از هرگونه ایفای نقشی در روند صلح ادامه دهد و درعین حال موضعگیری های ضعیف اروپا درقبال جنایت های صهیونیسم ادامه یابد؛ شک و تردید طرف عربی در قبال جدیت اروپا به قوت خود باقی می ماند.

کد مطلب 1003701

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