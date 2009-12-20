تونل توحید نشانگر ظرفیت بالای کاری مهندسان جوان ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد برهم صالح که در مقام نخست وزیری اقلیم کردستان، نخستین سفر خود به تهران را تجربه می کند صبح یکشنبه از تمامی بخشهای تونل توحید بازدید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بسیار زیاد تونل توحید در شهر تهران اظهار کرد: ساخت چنین تونلی با این عظمت نشان دهنده ظرفیتهای بالای کار مهندسی جوانان ایرانی است.

برهم صالح افزود: این نوع کارهای بزرگ همواره مورد توجه ما بوده و امیدواریم بتوانیم از این پروژه عظیم شهری الگوبرداری کنیم.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در ادامه با بیان این که تعدادی تونل در کردستان عراق وجود دارد خاطرنشان کرد: یک نمونه از آن ها تونل "ازمر" است که از سوی کادر مهندسی ایرانی طراحی شده است.

به گفته وی، ایرانیان از توانایی فنی و مهندسی بسیار بالایی برخوردار هستند.

برهم صالح در ادامه تهران را شهری زیبا توصیف کرد و گفت: ‌با توجه به مشکلاتی مانند ترافیک که در این کلانشهر آسیایی وجود دارد شهردار تهران کار بسیار دشواری پیش رو دارد اما امیدوارم نیاز شهروندان تهرانی به خوبی تامین شود.