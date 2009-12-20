وضعیت زیست محیطی بناب نیاز به بررسی ویژه دارد

ضیاالله اعزازی در گفتگو با خبرنگار مهر در بناب اظهار داشت: تبدیل سوخت نیروگاه حرارتی سهند به گاز، پساب ناشی از فعالیت کارخانه کاوه سودا و خشک شدن دریاچه ارومیه سه مشکل مهم زیست محیطی شهرستان بناب است.

وی تاکید کرد: باید در کنار اشتغال و تولید حاصل از احداث یک واحد صنعتی به مسائل زیست محیطی آن هم توجه شود.

اعزازی با بیان اینکه باید سلامت آینده مورد توجه دولت و ملت قرار بگیرد، افزود: با وجود توجه فراوان به حوزه محیط زیست در چند سال اخیر، همچنان نیاز به برنامه مدون برای انتقال محیط زیست سالم به نسل‌های آینده ضرورت دارد.

وی با یادآوری معضلات زیست محیطی بناب اضافه کرد: اگر اعتبارات لازم برای رفع این معضلات تخصیص نیافته و مسائل زیست محیطی بناب به موقع حل و فصل نشوند مشکلات فراوانی در آینده ایجاد خواهد شد.

بناب با 123 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری جنوب تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.