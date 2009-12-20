توسعه خطوط هوایی و ریلی در استان ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الله محمد نقی لطفی ظهر یکشنبه در جمع مدیر و کارکنان اداره کل راه و ترابری و سازمان پایانه های حمل و نقل ایلام اظهار داشت: این استان برای رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه نیازمند گسترش بیش از پیش راه ها و خطوط ارتباطی است.

وی بیان داشت: توجه به اینکه استان ایلام کانون تردد زوار عتبات عالیات محسوب می شود، بنابراین برای ارائه خدمات مطلوب به زوار و مردم استان ضرورت دارد که به توسعه راه ها اعم از ریلی و حتی فرودگاه نیز توجه جدی شود.

این مسئول با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز، توسعه راه های ارتباطی بین استانی و منطقه ای باید همواره در دستور کار فعالان این عرصه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر در بخش راهسازی این استان انجام شده که نوید دهنده حرکتی جدی برای توسعه این بخش است و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید سرمایه گذاری در بخش راهسازی افزایش یابد.

سرپرست اداره کل راه و ترابری ایلام نیز در این نشست گفت: توسعه راه های ارتباطی در اولویت برنامه های کاری این اداره قرار دارد.

رضا سلیمانی بیان کرد: اکنون طرحهای متعددی در بخش راه و ترابری شامل تونل ایلام - ایوان، مرحله اول راه ملی ایلام - حمیل، پایانه مرزی مهران به اتمام رسیده که با بهره برداری رسمی از آنها زمینه لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مردم فراهم می شود.



