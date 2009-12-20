کیسه های مخصوص حمل نان در گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدحمیدرضا میرآفتاب ظهر یکشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد ضایعات نان، نگهداری ناصحیح نان است که برای کاهش ضایعات، کیسه های مخصوصی حمل نان در استان تولید شده است.

وی اظهار داشت: در مرحله اول 15 هزار عدد از این کیسه ها تولید و در سطح نانوایی های شهرستان گرگان توزیع شد و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال نیز 50 هزار عدد دیگر از این کیسه تولید و تحویل نانوایی های سطح استان خواهد شد.

میرآفتاب خاطرنشان کرد: معتقد هستیم برای تقویت بنیانهای فرهنگی جامعه نیاز است که فرهنگسازی در سنین ابتدایی جامعه صورت پذیرد به همین منظور پروژه تولید کتاب شعر کودکان با مضمون مراحل کشت گندم، معرفی انواع نان و نانوایی، مراحل ذخیره سازی گندم و تولید آرد و بیان روشهای مصرف صحیح نان به زبان شعر کودکانه در دست پیگیری داریم.



مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان بیان داشت: ساخت برنامه های مستند در زمینه فعالیت کارخانجات آرد استان با هدف آشنایی بیشتر مردم با مراحل تولید و تهیه آرد یکی دیگر از برنامه هایی است که این اداره کل به پایان رسانده است و در آینده ای نزدیک از سیمای مرکز گلستان پخش خواهد شد.



وی از مشارکت این اداره کل در برپایی پانزدهمین همایش ائمه جمعه استان گلستان خبر داد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان خاطرنشان کرد: تهیه لوح فشرده با عنوانهای اصلاح الگوی مصرف، درست مصرف کنیم، درج تیزرهای آموزشی در راستای ارتقا سطح دانش عمومی جامعه در رسانه های مکتوب، برنامه ریزی برای آموزش نانوایان استان، استمرار تغییر ساختار توزیع آرد و مکانیزه کردن توزیع آرد روستاییان و عشایر از دیگر برنامه هایی است که این اداره کل به منظور فرهنگسازی در جامعه در راستای کاهش ضایعات نان انجام داده است.

وی راه اندازی تبلیغات محیطی از قبیل نصب بیلبورد در سطح شهر، پیام برروی اتوبوسهای شرکت واحد گرگان، تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی از شبکه های سراسری و استانی نظیر مسابقه تلویزیونی ترنج و رادیویی پیمانه از سیمای مرکز استان را از دیگر اقدامات با مضمون فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه نان اعلام کرد.