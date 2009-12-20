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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

احمدی منش خبر داد:

ایجاد مرکز علمی کاربردی در اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی

ایجاد مرکز علمی کاربردی در اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از ایجاد مرکز علمی کاربردی در این اداره کل در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی ‌منش ظهر یکشنبه در بازدید از هنرستانهای هنرهای زیبا تبریز افزود: با راه اندازی و آغاز بکار این مرکز دانشگاهی، امکان ادامه تحصیل هنرجویان در رشته‌های مختلف هنری فراهم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد رشته‌های هنری در مقطع کاردانی علاوه بر هنرجویان هنرستانهای وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایحان شرقی، سایر علاقمندان به تحصیل در رشته‌های هنری نیز می‌توانند به تحصیلات خود در مقاطع عالی ادامه دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: هدف این اداره کل از ایجاد مرکز علمی کاربردی، ارتقای سطح علمی هنرمندان با فراهم‌سازی امکان ادامه تحصیل و ورود آنان به بازار کار است.

احمدی منش، از استادان و هنرمندان رشته‌های مختلف هنرستان هنرهای زیبا تبریز خواست در این زمینه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تعامل و همکاری داشته باشند.

وی بهره‌ گیری از توانایی‌های هنرآموزان، استادان و صاحب نظران رشته‌های هنری را از اولویتهای مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و از آنان خواست نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه رشته‌های هنری ارائه کنند.

در این نشست هنرآموزان و دبیران هنرستان استاد ابوالحسن اقبال آذر نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف آموزشی و هنری پرداختند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی پس از سخنرانی، از بخشهای مختلف این هنرستان از جمله کارگاه‌های آموزشی و کلاس‌های درسی رشته‌های مختلف بازدید کرد و هنرجویان رشته‌های موسیقی، نمایش و سینما از نزدیک فعالیتهای هنری خود را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 1003709

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