ایجاد مرکز علمی کاربردی در اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش ظهر یکشنبه در بازدید از هنرستانهای هنرهای زیبا تبریز افزود: با راه اندازی و آغاز بکار این مرکز دانشگاهی، امکان ادامه تحصیل هنرجویان در رشتههای مختلف هنری فراهم میشود.
وی خاطرنشان کرد: با ایجاد رشتههای هنری در مقطع کاردانی علاوه بر هنرجویان هنرستانهای وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایحان شرقی، سایر علاقمندان به تحصیل در رشتههای هنری نیز میتوانند به تحصیلات خود در مقاطع عالی ادامه دهند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: هدف این اداره کل از ایجاد مرکز علمی کاربردی، ارتقای سطح علمی هنرمندان با فراهمسازی امکان ادامه تحصیل و ورود آنان به بازار کار است.
احمدی منش، از استادان و هنرمندان رشتههای مختلف هنرستان هنرهای زیبا تبریز خواست در این زمینه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تعامل و همکاری داشته باشند.
وی بهره گیری از تواناییهای هنرآموزان، استادان و صاحب نظران رشتههای هنری را از اولویتهای مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و از آنان خواست نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه رشتههای هنری ارائه کنند.
در این نشست هنرآموزان و دبیران هنرستان استاد ابوالحسن اقبال آذر نیز به بیان دیدگاههای خود درباره مسائل مختلف آموزشی و هنری پرداختند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی پس از سخنرانی، از بخشهای مختلف این هنرستان از جمله کارگاههای آموزشی و کلاسهای درسی رشتههای مختلف بازدید کرد و هنرجویان رشتههای موسیقی، نمایش و سینما از نزدیک فعالیتهای هنری خود را به نمایش گذاشتند.
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