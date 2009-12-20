استقرار 74 تیم راهداری در جاده های استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عطاالله قادری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در راستای اجرای طرح برف روبی و همچنین ارائه خدمات مناسب به مسافران در فصل زمستان 74 اکیپ راهداری در جاده های اصلی و فرعی استان کردستان مستقر شده اند.

وی ادامه داد: در مجموع تعداد 531 نفر نیروی راهدار در جریان اجرای طرح زمستانی اداره کل راه و ترابری استان کردستان مشغول به فعالیت هستند که 420 دستگاه خودرو سنگین، نیمه سنگین و سبک در دو بخش دولتی و خصوصی نیز برای ارائه خدمت بهتر به مردم و مسافران به کارگیری شده اند.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان بیان داشت: برای استقرار نیروهای راهدار استان تعداد 28 راهدار خانه در سطح جاده های اصلی تجهیز و در کنار آن سایر گروه ها به نسبت وضعیت مسیرهای اصلی در ادارات راه و ترابری شهرستانها و در مکانهای موقتی که توسط اداره کل راه و ترابری استان تدارک دیده شده، استقرار پیدا کرده اند.

قادری یادآور شد: یکی از اقدامات جدی اداره کل راه و ترابری استان کردستان در سال جاری افزایش هماهنگی ها بین ادارات و سازمانهای متولی در زمینه ارائه خدمات بهتر به مسافران در فصل زمستان بوده است که در این راستا هماهنگی های لازم بین پلیس راه، هلال احمر و فوریتهای پزشکی برای استقرار نیرو در این کمپها صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این مهم در راستای حفاظت از جاده های استان مقرر شد که امسال میزان مصرف نمک به حداقل کاهش یابد چرا که در طول سالهای گذشته مصرف بی رویه آن در جاده های استان خسارت های زیادی را به دلیل شیمیایی بودن وارد کرده است و سعی می شود که مصرف نمک در زمستان امسال در جاده های استان کردستان به کمترین میزان ممکن برسد.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان به میزان هزینه صورت گرفته برای اجرای طرح زمستانی در این استان اشاره و عنوان کرد: در مجموع برای اجرای هر چه بهتر طرح زمستانی راهداری در استان مبلغ 150 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی پیش بینی شده است.

قادری اجرای موفقیت آمیز طرح زمستانی راهداری در استان را مستلزم همکاری و تعامل مردم با نیروهای راهدار و پلیس راه عنوان کرد و افزود: مردم و مسافرانی که قصد عبور از مسیر استان کردستان را دارند باید همکاری و تعامل مناسبی با نیروهای راهدار داشته و وسائل نقلیه خود را به وسائل و تجهیزات لازم زمستانی مجهز کنند.

وی با اشاره به تردد خودورهای سنگین کشور عراق در جاده های استان کردستان نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه رانندگان این وسائل نقلیه از مناطق گرمسیر کشور عراق وارد استان کردستان می شوند تمهیدات لازم برای تجهیز وسائل نقلیه آنها قبل از ورود به جاده های استان صورت خواهد گرفت.