بختیاری به "سه نفر روی خط " پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، بهنوش بختیاری به جمع بازیگران فیلم سینمایی " سه نفر روی خط " به نویسندگی و کارگردانی خسرو ملکان اضافه شده است و این فیلم امشب در لوکیشنی خارجی در بزرگراه چمران با بازی مهران غفوریان کلید می‌خورد.

فیلم سینمایی "سه نفر روی خط " با بازی مهران غفوریان، فتحعلی اویسی، مریم امیرجلالی، بهنوش بختیاری، مهدی عبادتی و ... با موضوعی اجتماعی و درون مایه طنز، روایت زندگی سه جوان است که به طور مجزا در مقطعی از زمان بدون آگاهی از حضور یکدیگر تصمیم به انجام کاری می‌گیرند. در ادامه اجبار آنها برای انجام آن کار به صورت مشترک، ماجرایی را رقم می‌زند.

عواملی این فیلم عبارتند از حسن اسدی مدیر فیلمبرداری، رضا کشاورز صدابردار، شیدا یوسفی و مینا تیموری گروه کارگردانی، مصطفی مسچی، جواد صادقی و کورش شجاعی گروه تولید، شهریار کلهر طراح صحنه و لباس، مهین نویدی طراح گریم، مریم سلیقه اجرای گریم ،خ. ملکان و عباس حقیقی تهیه‌کنندگان.

فیلمنامه این فیلم را ملکان طی سه سال نوشته است و اتفاق‌های زندگی جوانان در مرز 19 تا 30 سال را به تصویر می‌کشد و به نوعی به موضوع تصمیم‌گیری بین مرگ و زندگی می‌پردازد. خسرو ملکان فیلم‌های سینمایی "طوبی"، "تماس"، "عروسی مهتاب"، "مادرزن سلام" و... را در کارنامه دارد.