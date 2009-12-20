به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرزین افزود: برخلاف انتقادهایی که از اثرات منفی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها صورت می گیرد بارها اعلام کرده ایم که با اجرای دقیق بسته های حمایتی می توان آثار منفی را به حداقل رساند.

وی اضافه کرد: به طور مثال در بخش حمل و نقل شهری و برون شهری بسته حمایتی خاصی تدوین شده که حتی برخی نارسایی های موجود را نیز برطرف می کند.

فرزین تصریح کرد: در این بسته، آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت حمل بار و جا به جایی مسافر به دقت محاسبه شده وسیاست های متناسبی درجهت کاهش قیمت در نظر گرفته شده که حتی اجرای این سایست ها، ناکارآیی سیستم سنتی فعلی را هم بر طرف خواهد کرد.

وی با اشاره به عزم دولت برای اجرای سیاست های غیرقیمتی در کنار سیاست های قیمتی،تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف تنها با اجرای هم زمان هر دو روش میسر است.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: این بسته های حمایتی در بخش های مختلف دیگر از جمله صنعت، بازرگانی و کشاورزی نیز در سه مقطع بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت طراحی شده است.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی با انتقاد از جوسازی برخی رسانه ها در خصوص طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، گفت: آنچه را که این رسانه ها به عنوان خطای 30 درصدی نتایج این طرح بزرگ نمایی می کنند مربوط به اطلاعات اولیه است، حال آنکه خطای این اطلاعات پس از راستی آزمایی ها و مقایسه با آمار سایر پایگاه ها به حد بسیار قابل قبولی رسیده است.

فرزین تصریح کرد: اقشار مختلف در این طرح براساس پنج شاخص خودرو، ملک، میزان تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل در خانواده و میزان تسهیلات دریافتی از نظام بانکی در سه سطح خوشه بندی شده اند.