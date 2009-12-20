صندوق پژوهش خراسان رضوی از طرحهای پژوهشگران حمایت مالی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود توفیقی ظهر یکشنبه در همایش معرفی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در جمع بیش از 100 نفر از مدیران شرکتها و موسسات فناور استان افزود: هدف از راه اندازی این صندوق هدایت و حمایت از طرح های خلاق و نوآور استان تا رسیدن به مرحله تولید انبوه و صادرات محصولات آنان به بازارهای جهانی است.

عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی با اشاره به مراحل شکل گیری صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هم اکنون اعتبارات این صندوق از مرز یک میلیارد تومان گذشته است.

توفیقی با بیان اینکه اعضای اصلی صندوق پژوهش و فناوری استان را بخش خصوصی تشکیل می دهد، اظهار داشت: این صندوق طی 10 ماه فعالیت خود 17 فقره وام پژوهشی به ارزش سه میلیارد ریال و 14 فقره وام قرض الحسنه به ارزش 340 میلیون ریال و چهار مورد قرارداد عاملیت با مراکز علمی و موسسات آموزش عالی برای طرحهای پژوهشی پذیرفته شده به امضا رسانده است.

در پایان این همایش جلسه پرسش و پاسخ مدیران موسسات فناور و مسئولان این صندوق برگزار شد.