سردشت 22 سال پس از بمباران شیمیایی بدون متخصص چشم و پوست

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، استاندار آذربایجان غربی اواخر هفته گذشته در جریان سفر دو روزه به شهرستان مرزی سردشت از بخشهای مختلف این شهر بازدید کرد و مشکلات و موانع موجود در جهت توسعه این شهرستان را با مسئولان ذیربط بررسی کرد اما نکته قابل توجه این سفر دیدار با خانواده ها شهدای بمباران شیمیایی رژیم بعثی صدام در این شهرستان بود.

هرچند در مقایسه با سالهای گذشته محرومیت تا حدودی از چهره مردم و این شهرستان مرزی زدوده شده ولی بخش عظیمی از مشکلات مصدومان شیمیایی سردشت همچنان پابرجاست که از جمله می توان به نبود متخصص چشم و پوست اشاره کرد که این امر موجب شده است مصدومان با تحمل مشقت و سختی های فراوان برای مداوا به شهرها و استانهای همجوار از جمله تهران، تبریز و ارومیه مراجعه کنند.

استاندار آذربایجان غربی در سفر دو روزه خود در جریان دیدار با خانواده شهید محمد خضری و خانواده شهید واحدی جانباز 70 درصد و مریم فتاحی جانباز بمباران شیمیایی گفت: مردم در سردشت رنج بمباران شیمیایی دشمن را به جان خریدند و از انقلاب اسلامی دفاع کردند و اکنون با مشکلاتی مواجه هستند که می توان از نبود متخصص چشم و پوست به عنوان یکی از این مشکلات اشاره کرد.

هیچ قانونی برای حمایت از مصدومان شیمیایی سردشت وجود ندارد

نماینده مردم سردشت در مجلس در خصوص مشکلات مصدومان شیمیایی سردشت به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تاکنون قانونی در جهت حمایت از مصدومان شیمیایی سردشت با گذشت بیش از 22 سال از این حادثه ننگین وجود ندارد.

محمدعلی پرتویی ادامه داد: هم اکنون کلینیکی به نام مصدومان شیمیایی زیر نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان فعال است ولی این مرکز در حد یک درمانگاه کوچک است و تنها یک پزشک عمومی هفته ای یکبار مصدومان را معاینه می کند.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز هم اکنون فاقد متخصص پوست و چشم است و مصدومان برای مدوا مجبور هستند راهی شهرستان های اطراف شوند.

پرتویی از ارائه طرحی در جهت حمایت از مصدومان ناشی از بمباران شیمیایی به مجلس خبر داد و گفت: این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد تصویب قرار گرفته و در حال حاضر برای تصویب در نوبت صحن مجلس قرار دارد.

وی اظهار داشت: در قالب این طرح وزارت بهداشت موظف می شود برای شهرهای بمباران شده نسبت به تکمیل چارت درمانی اقدام کند.

پرتویی یادآور شد: برابر چارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این وزارتخانه متعهد است در این شهرها متخصص زنان و زایمان، کودکان، متخصص داخلی و جراح عمومی را تامین کند این درحالی است که مصدومان شیمایی نیاز شدیدی به متخصصین ریه، پوست و چشم دارند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه مشکلات مصدومان شیمیایی سردشت همچنان پابرجاست، گفت: در صورت تصویب طرح در مجلس بسیاری از مشکلات پزشکی و درمانی مصدومان رفع خواهد شد.

وی لزوم تصویب سریعتر این طرح را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: تا تصویب این طرح هم اکنون در کشور قانون مشخصی در جهت حمایت از مصدومان ناشی از بمباران شیمیایی وجود ندارد.

در ادامه این سفر استاندار آذربایجان غربی پس از بازدیدی که از پروژه ها داشت در خصوص نتایج سفر خود به شهرستان سردشت در گفتگو با خبرنگاران به بازدید از عملیات اجرایی سد ورگیل، سد و نیروگاه سردشت، مسجد جامع و استخر سرپوشیده این شهرستان اشاره کرد و گفت: همه باید تلاش کنیم که موانع موجود که باعث کندی پیشرفت پروژه ها می شود برطرف شود و ابراز امیدواری کرد با رفع مشکل نقدینگی شاهد افتتاح سد ورگیل و استخر سرپوشیده در بهار سال 89 باشیم.

وی به بازدید از شهرک صنعتی ربط اشاره کرد و بیان داشت: در این شهرک صنعتی از فعالیت واحدهای تولید سیم و کابل، محصولات لبنی، کارخانه واشرسازی و تولید قارچ بازدید شد و خط تولید واحد فیلترسازی با سرمایه گذاری 10 میلیارد ریال و اشتغالزایی 30 نفر مورد بهره برداری قرار گرفت.

جلال زاده افزود: رتبه شهرستان سردشت در صنعت در ابتدای فعالیت دولت نهم، 13 بود که این مکان به رتبه هشتم ارتقاء یافته و اکنون در شهرک صنعتی با مشکل کمبود زمین مواجه هستیم و به زودی فاز 2 این شهرک اجرایی می شود.

جلال زاده همچنین اجرای طرح هادی روستای هندآیاد با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال، رفع مشکل بهداشتی در روستای هندآباد با اعتباری بالغ بر 50 میلیون ریال، پیگیری موضوع درمانگاه شهرستان سردشت جهت خدمت رسانی شبانه روزی به مردم، پیگیری موضوع استقرار ادارات به صورت شعب نمایندگی در شهرستان میرآباد، کمک به اعتبار خرید یک دستگاه سی تی اسکن در سال آینده، پیگیری مشکل پوشش صدا و سیما در نوار مرزی، طرح موضوع مسکن مهر شهرستان سردشت در شورای مسکن استان و رفع مشکل واگذاری زمین به دانشگاه پیام نور را از جمله مصوبات نشست شورای اداری سردشت عنوان کرد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: در این سفر موضوع تامین آب و برق مسکن مهر مورد موافقت قرار گرفت، به تجهیز مدارس ابتدایی 13 آبان و دبیرستان حضرت زینب (س) به ارزش 60 میلیون ریال کمک شد همچنین مصوب شد در سال 89 عملیات راه سازی از سمت سردشت به پیرانشهر سرعت گیرد.

وی افزود: همچنین مدیرکل میراث فرهنگی استان موظف شد به شهرستان سردشت سفر کرده و به مسائل گردشگری رسیدگی کند، همچنین مقرر شد موضوع واگذاری زمین به دانشگاه آزاد مورد پیگیری قرار گیرد.