عملیات بهزراعی زمستانه در فضاهای سبز زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بهنام یوسفی راد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این اقدام در راستای فرم دهی و هرس مناسب به منظور حفظ و تامین سلامت درختان، ایجاد چشم انداز زیبا، حذف تنه بریده شده درختان که منبع اصلی زمستان گذرانی آفات است، انجام می شود.

وی یادآور شد: سازمان پارکها و فضای سبز در نظر دارد در جهت حفظ، گسترش و افزایش شادابی و ارتقای کیفی فضای سبز در فصل رویش گیاهان، طبق برنامه ریزی انجام شده اقدام به کندوکوب بستر درختان سطح شهر به منظور انجام هوادهی، تنفس ریشه ای و نفوذ پذیری و آب و کوددهی در جهت تامین نیاز خاک غذایی کند.

یوسفی راد ادامه داد: طرح جامع فضای سبز زنجان که مبنای توسعه فضای سبز در حد استاندارد بین المللی بوده، در شرف تهیه است.

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهر زنجان گفت: ایجاد طرحهایی نظیر مجموعه تفریحی و رفاهی و گردشگری زنجان کوه که یکی از بی نظیرترین نقاط تفریحی کشور خواهد بود با مشارکت سایر ارگانهای ذیربط در دست اقدام است.

یوسفی راد گفت: طی چند سال گذشته جهش اساسی در فضای سبز زنجان صورت پذیرفته است به طوری که هم اکنون سرانه هر شهروند زنجانی در این بخش 8.3 مترمربع است.

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهر زنجان افزود: طبق استانداردهای موجود، سرانه فضای سبز برای هر فرد باید 12 مترمربع باشد که تا رسیدن به این فرم، فاصله چندانی نداریم و با یک عظم جدی در سطح شهر می توانیم این امر را محقق کنیم.