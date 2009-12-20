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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

برخورد قانونی با هرگونه تخلف صنفی

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه تمامی ‌‌بنگاه‌های‌ اقتصادی موظف‌ به ‌رعایت‌ قیمتهای ‌مصوب هستند، تاکید کرد در غیر این صورت ‌با متخلفان ‌به شدت ‌برخورد قانونی‌ می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه‌به‌ضرورت نظارت جدی بر عملکرد متصدیان واحدهای تولیدی و توزیعی به منظور ایجاد تعادل در بازار و برخورد با افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات از طریق برخی از واحدهای مذکور که با اقدامات غیرقانونی ضمن اجحاف در حقوق مصرف‌کنندگان زمینه اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند ، پی فرآیند بررسی عملکرد واحدهای اقتصادی در ‌هفته ‌منتهی ‌به 19 آذرماه سال جاری توسط بازرسان ‌سازمانهای‌ بازرگانی تعداد 103 هزار و 195 مورد بازرسی در سراسر کشور انجام شد. طی همین مدت 9 هزار و 589 واحد متخلف اقتصادی شناسایی و پس از انجام تحقیقات تکمیلی، ‌پرونده‌های مربوط به ارزش 9 میلیاردو549 میلیون و 785 هزار ریال بمنظور رسیدگی و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

در این مدت بالغ بر 5586 گزارش و شکایت مردمی توسط ستادهای خبری در سراسر کشور دریافت و مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت که 35 درصد متخلف ، 30 درصد غیرمتخلف و 35 درصد در دست بررسی است.

سازمان حمایت در پایان تصریح کرد: در صورت عدم رعایت قانون و مشاهده هرگونه تخلف‌توسط بازرسان سازمانهای بازرگانی تخلفات ارتکابی پیگیری و با متخلفان به شدت برخورد قانونی می‌شود، ضمنا سامانه تلفن گویای 124 بصورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایتها، انتقادها و پیشنهادهای هموطنان است.

کد مطلب 1003729

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