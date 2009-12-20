برخورد قانونی با هرگونه تخلف صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه‌به‌ضرورت نظارت جدی بر عملکرد متصدیان واحدهای تولیدی و توزیعی به منظور ایجاد تعادل در بازار و برخورد با افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات از طریق برخی از واحدهای مذکور که با اقدامات غیرقانونی ضمن اجحاف در حقوق مصرف‌کنندگان زمینه اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند ، پی فرآیند بررسی عملکرد واحدهای اقتصادی در ‌هفته ‌منتهی ‌به 19 آذرماه سال جاری توسط بازرسان ‌سازمانهای‌ بازرگانی تعداد 103 هزار و 195 مورد بازرسی در سراسر کشور انجام شد. طی همین مدت 9 هزار و 589 واحد متخلف اقتصادی شناسایی و پس از انجام تحقیقات تکمیلی، ‌پرونده‌های مربوط به ارزش 9 میلیاردو549 میلیون و 785 هزار ریال بمنظور رسیدگی و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

در این مدت بالغ بر 5586 گزارش و شکایت مردمی توسط ستادهای خبری در سراسر کشور دریافت و مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت که 35 درصد متخلف ، 30 درصد غیرمتخلف و 35 درصد در دست بررسی است.

سازمان حمایت در پایان تصریح کرد: در صورت عدم رعایت قانون و مشاهده هرگونه تخلف‌توسط بازرسان سازمانهای بازرگانی تخلفات ارتکابی پیگیری و با متخلفان به شدت برخورد قانونی می‌شود، ضمنا سامانه تلفن گویای 124 بصورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایتها، انتقادها و پیشنهادهای هموطنان است.