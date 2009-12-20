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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

بانک سفال در ایلام راه اندازی می شود

بانک سفال در ایلام راه اندازی می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام از راه اندازی بانک سفال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بانک سفال با هدف گسترش برنامه های مطالعاتی و باستانشناسی و کمک به محققان و دوستداران میراث فرهنگی استان راه اندازی می شود.

وی بیان داشت: بانک سفال در قلعه جهانگیرآباد شهرستان دره شهر که از آثار ملی استان محسوب می شود قرار گرفته که خوشبختانه کارهای اولیه انجام شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در این مکان انواع سفال و اشیاء مکشوفه از شهر تاریخی سیمره و سایر کاوشها و گمانه زنی هایی که در سطح استان صورت گرفته است، نگهداری خواهد شد، خاطرنشان کرد: در کنار این بانک نیز دومین کارگاه مرمت سفال استان راه اندازی خواهد شد که اولین آن هم اکنون در قلعه والی مستقر است.

اسکندری عنوان کرد: استان ایلام دارای 692 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور است.

کد مطلب 1003735

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