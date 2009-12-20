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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۰

ظرفیت انتقال نفت خام ری - تبریز افزایش می یابد

ظرفیت انتقال نفت خام ری - تبریز افزایش می یابد

زنجان - خبرگزاری مهر: مجری طرح ساخت خطوط انتقال و تاسیسات توزیع فرآورده ‌های نفتی شمال کشور گفت: چهار تلمبه‌خانه جدید در مسیر خط انتقال نفت خام ری - تبریز با هدف افزایش ظرفیت انتقال فرآورده در این خط در دست ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیاوش امیر هاشمی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تا کنون چهار گروه توربین به خطوط لوله انتقال 14 اینچ و 16 اینچ در مسیر تهران - تبریز سرویس می داد اما با توجه به بالارفتن ظرفیت پالایشگاه و مصرف فرآورده، چهار تلمبه خانه مستقل برقی در تلمبه خانه های اشتهارد، ابهر، ایده لو و قره چمن برای خط انتقال 16 اینچ ری - تبریز نصب و راه اندازی شده است.

وی ادامه داد:‌ هم اکنون یک خط لوله 16 اینچ با ظرفیت انتقال روزانه 110 هزار بشکه، نفت خام (خوراک) مورد نیاز پالایشگاه تبریز را از ری به تبریز و یک خط لوله 14 اینچ نیز با ظرفیت انتقال روزانه 45 هزار بشکه، بخشی از فرآورده‌های مورد نیاز استان آذربایجان شرقی را از تهران به تبریز منتقل می‌کند.

امیر هاشمی افزود: با ساخت این تلمبه ‌خانه‌ها توربین‌های قدیمی تنها به خط لوله 14 اینچ فرآورده سرویس می‌دهند و ظرفیت انتقال فرآورده به شمال غرب کشور از روزانه 45 هزار بشکه به 70 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. 

کد مطلب 1003737

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