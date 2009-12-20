اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، تیم فولاد یزد در هفته هفتم رقابتهای لیگ دسه دو کشور به مصاف تیم فوتبال پالایش گاز ایلام رفت و توانست با چهار گل مهمان خود را شکست دهد. در این مسابقه که شب گذشته در ورزشگاه شهید پاکنژاد یزد برگزار شد، تیم فولاد یزد توانست در دقایق 65 و 75 و 89 توسط مهران درویش و در دقیقه 73 توسط مهدی پیکانی به گل دست پیدا کند.

تک گل تیم ایلام نیز در دقیقه 13 و توسط یاسر ولی زاده به ثمر رسید. تیم فولاد یزد در هفته ششم در روز چهارشنبه، دوم دیماه در ورزشگاه پاکنژاد پذیرای ذوب ‌آهن اردبیل خواهد بود.

درخشش بانوان اسکواش‌‌باز جام جم یزد در مسابقات کشوری

هفته آغازین مسابقات لیگ اسکواش کشور که در تهران برگزار شد، با درخشش اسکواش ‌بازان جام جم یزد به عنوان نماینده استان همراه بود. در این بازی ‌ها که با شرکت هشت تیم در یک گروه انجام می ‌شود، نماینده استان یزد در نخستین دیدار با نتیجه سه بر صفر هیئت اسکواش آران و بیدگل را شکست داد.

این تیم در دومین دیدار خود نیز باز هم با نتیجه سه بر صفر بر پالایشگاه نفت آبادان به پیروزی دست یافت. هفته دوم این مسابقات نیز از 12 دیماه سال جاری به مدت سه روز به میزبانی استان یزد برگزار خواهد شد.

زمان مسابقات نمایندگان فوتبال و فوتسال استان یزد اعلام شد

هیئت فوتبال استان یزد زمان برگزاری مسابقات نمایندگان فوتبال و فوتسال این استان در رقابت‌های کشوری را اعلام کرد. بر اساس این اعلام، در روز چهارشنبه، دوم دیماه راس ساعت 13 از سری مسابقات جام حذفی کشور، مسابقه ‌ای بین تربیت یزد و برق شیراز در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار می ‌‌شود.

همچنین در روز پنج‌شنبه، سوم دیماه نیز در ساعت 12:30 از سری مسابقات لیگ دسته دو کشور، تیم فولاد یزد و ذوب‌آهن اردبیل در ورزشگاه شهید پاکنژاد به مصاف یکدیگر می ‌روند.

در این روز و در ساعت 15 نیز از سری مسابقات فوتسال کشور، رقابتی بین تیم‌ های جام جم یزد و مقاومت فارس در سالن شهید صدوقی برگزار خواهد شد.