بیمار در برنامه پزشک خانواده رها می شود

دکتر ایرج خسرونیا در ارزیابی از نحوه اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور به خبرنگار مهر گفت: معمولاً وقتی برای اجرای طرحی برنامه ریزی می کنند همه موارد پیش بینی می شود، همانطور که قرار بود در مراحل بعدی اجرای طرح پزشک خانواده از متخصصان داخلی هم استفاده شود.

وزیر بهداشت چندی پیش با اشاره به اجرای ناقص طرح پزشک خانواده در شهرهای زیر 20 هزار نفر گفته بود "حدود 14 میلیون و 500 هزار شهروند ایرانی در شهرهای 20 تا 100 هزار نفر سکونت دارند که پوشش یکباره این جمعیت امکانپذیر نیست."

خسرونیا با اشاره به موفقیت آمیز بودن برنامه پزشک خانواده در کشورهای توسعه یافته دنیا اظهارداشت: متاسفانه در کشور ما بیمار بعد از معاینه توسط پزشک عمومی به بیمارستان دولتی معرفی می شود و معلوم نیست چه بلایی سر بیمار می آید.

دستجردی با عنوان این مطلب که آماده سازی مراکز بر عهده وزارت بهداشت است گفته است "اعتبارات پزشک خانواده و سایر افرادی که در این بسته حضور دارند بر عهده وزارت رفاه است و اگر آماده شود جمعیت زیادی تحت پوشش قرار می گیرد."

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اروپا و آمریکا بیمار بعد از چند سال اگر دوباره به پزشک نیاز داشته باشد بر اساس پرونده ای که دارد به همان پزشک خانواده مراجعه می کند و تمامی اطلاعات و سوابق بیمار در اختیار همان پزشک است.

خسرونیا افزود: در کشور ما بیمار به خصوص در روستاها بعد از مراجعه به پزشک خانواده اگر نیاز به بستری داشته باشد به بیمارستان دولتی اعزام می شود و پزشک او هیچ اطلاعی از وضعیت بیمارش ندارد.

این متخصص بیماریهای داخلی با عنوان این مطلب که در نحوه اجرای برنامه پزشک خانواده با مشکلات و چالشهایی مواجه ایم گفت: پزشک عمومی بعد از معاینه بیمار در صورتی که نیاز باشد باید او را به متخصص داخلی ارجاع دهد که این کار صورت نمی گیرد و در نتیجه بیمار به حال خود رها می شود.