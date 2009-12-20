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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۳

کاوش باستان شناسی شهر تاریخی دره شهر ایلام آغاز شد

کاوش باستان شناسی شهر تاریخی دره شهر ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شهر تاریخی دره شهر از آغاز کاوش باستان شناسی شهر تاریخی دره شهر (سیمره) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهزاد فریادیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاوش باستان شناسی شهر تاریخی دره شهر مربوط به دوره ساسانی در جنوب شرقی استان ایلام بعد از هشت سال آغاز شده است.

وی بیان داشت: با توجه به اهمیت شهر تاریخی دره شهر به عنوان اثری ملی در استان ایلام و نیز وسعت آن، بعد از رایزنیها و پیگیریهای مداوم مجوز کاوش مجدد این اثر ارزشمند گرفته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه مدت این کاوش دو ماه خواهد بود که 45 روز عملیات کاوش و 15 روز هم حفاظت اولیه در محوطه تاریخی شهر انجام می شود، خاطرنشان کرد: اعتبار تخصیص یافته این کاوش 600 میلیون ریال و از محل اعتبارهای ملی است.

فریادیان عنوان کرد: در این شهر به جای مانده از تمدن دوران ساسانی با آثار میادین و خیابان کشی و بازارهای داد و ستد در محوطه ای 60 هکتاری درکنار شهر فعلی دره شهر مشهود است.

وی یادآور شد: این اثر تاریخی در شهرستان دره شهر واقع است و بزرگترین محوطه تاریخی استان ایلام محسوب می شود.

کد مطلب 1003748

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