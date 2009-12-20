کاوش باستان شناسی شهر تاریخی دره شهر ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهزاد فریادیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاوش باستان شناسی شهر تاریخی دره شهر مربوط به دوره ساسانی در جنوب شرقی استان ایلام بعد از هشت سال آغاز شده است.

وی بیان داشت: با توجه به اهمیت شهر تاریخی دره شهر به عنوان اثری ملی در استان ایلام و نیز وسعت آن، بعد از رایزنیها و پیگیریهای مداوم مجوز کاوش مجدد این اثر ارزشمند گرفته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه مدت این کاوش دو ماه خواهد بود که 45 روز عملیات کاوش و 15 روز هم حفاظت اولیه در محوطه تاریخی شهر انجام می شود، خاطرنشان کرد: اعتبار تخصیص یافته این کاوش 600 میلیون ریال و از محل اعتبارهای ملی است.

فریادیان عنوان کرد: در این شهر به جای مانده از تمدن دوران ساسانی با آثار میادین و خیابان کشی و بازارهای داد و ستد در محوطه ای 60 هکتاری درکنار شهر فعلی دره شهر مشهود است.

وی یادآور شد: این اثر تاریخی در شهرستان دره شهر واقع است و بزرگترین محوطه تاریخی استان ایلام محسوب می شود.