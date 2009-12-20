انتظار مسئولان گلستان از رسانه بدون دعوت از خبرنگاران به جلسات!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسینی سرپرست موقت روابط عمومی استانداری گلستان در پیگیریهای خبرنگار مهر مبنی بر دلیل عدم دعوت از رسانه های استان در این نشست گفت:" گفته اند، نیازی به حضور خبرگزاریها و مطبوعات در این نشست نیست و فقط صدا و سیما حضور داشته باشد".

عدم دعوت از رسانه ها در حالیست که رسانه ها در تنویر افکار عموی و آگاهی بخشی به جامعه در حوزه های مختلف از جمله حوادث غیرمترقبه نقش اساسی دارد و باید متولیان استان، این شعار را به عمل تبدیل کنند.



تبعیض قائل شدن بین رسانه های گلستان در پوشش برنامه های خبری از مهمترین مشکلاتی است که اصحاب رسانه را از رقابت سالم و عدالت محور محروم کرده است.

به نظر می رسد که استاندار جدید گلستان به نقش مهم رسانه برای فرهنگ سازی در جامعه واقف است و باید ضرورت این مهم را بین برخی مسئولان استان که گویی نقش رسانه را از یاد برده اند و از رسانه فقط انتظار تعریف و تمجید و انعکاس عملکردشان دارند و برخی اوقات رسانه را با روابط عمومی سازمان حود اشتباه می گیرند، گوشزد کند.

استاندار: رسانه ها برای ارتقای آگاهی مردم برابر حوادث فضاسازی کنند

به هر روی استاندار گلستان در نشست روز شنبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که خبر آن ظهر یکشنبه بر روی سایت استانداری قرار گرفته است، با اشاره به حادثه خیز بودن استان تاکید کرد: باید با پوشش بیمه ای مناسب برای ابنیه، ساختمانهای اداری و سازمانها، فرهنگ بیمه را درمیان مردم نهادینه کنیم.

جواد قناعت در این جلسه افزود: موضوع حوادث باید در اولویت اول قرارگیرد و از موضوعات جدی در دستور کار مدیران باشد و برنامه ریزی برای کاهش حوادث و خسارتهای ناشی از بحران در استان نیازمند برنامه ریزی اصولی است.

وی از برگزاری مانور استانی زلزله و ایمنی در دیماه سالجاری در استان خبر داد و گفت فضا سازی مناسب صدا و سیما و مطبوعات استان به منظور بالا بردن اطلاعات و سطح آگاهی مردم جامعه از این مانور استانی ضرروی است.