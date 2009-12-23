خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: در این شماره از این فصلنامه که سال دوم از دوره دوم انتشار خود را پشت سر می‌گذراند علاوه بر تصاویر اسناد تاریخی، یادداشتها و مقالاتی از محسن صادقی، رسول جعفریان، علیرضا اباذری، آندرانیک هویان، نزهت احمدی و علی موسوی گرمارودی به چشم می‌خورد.

در شماره پنجم فصلنامه "پیام بهارستان" که به صاحب امتیازی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود مقالاتی و اسنادی همچون "نحوه تملک زمینهای بهارستان توسط مجلس شورای اسلامی"، "اعتصابات کارگری دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق"، "عضویت اجباری در حزب رستاخیز و مشکلات پس از انحلال آن"، مسئله انتخابات آزاد دوره هفده مجلس شورای ملی" و"گذری بر فرایند دیجیتالی کردن نسخ خطی و سایر منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی" به چاپ رسیده ‌است.

رسول جعفریان سردبیر این نشریه در یادداشت این شماره خود با ذکر خصوصیات "پیام بهارستان" برخی نکات ضروری را یادآور شده ‌است.

وی هدف از انتشاراین فصلنامه‌ را درج مقالات علمی- سندی ذکر کرده نه چاپ مقالات پژوهشی و درباره میزان صحت و سقم این اسناد متذکر شده‌است: انتشار هر سندی در این مجموعه به معنای درستی مضمون آن نیست بلکه تنها به این عنوان است که این برگ در یک موضوع خاص خوب است مد نظر قرار گیرد و به آن توجه شود.

فصلنامه "پیام بهارستان" در 1008 صفحه منتشر شده‌ است.

