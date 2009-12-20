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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۴

ضیایی به مهر خبر داد:

سه دانشگاه علوم پزشکی اخطار آموزشی دریافت کردند

سه دانشگاه علوم پزشکی اخطار آموزشی دریافت کردند

مدیرکل دفتر گسترش و ارزشیابی وزارت بهداشت از ارائه سه اخطار آموزشی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و موافقت با ایجاد دانشکده فناوریهای نوین در دانشگاه علوم پزشکی گلستان خبر داد.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در رشته جراحی عمومی به دو دانشگاه علوم پزشکی اخطار آموزشی داده شده است. یکی از این دانشگاهها در گروه تیپ یک و یکی دیگر نیز در گروه تیپ دو قرار دارند.

ضیایی اضافه کرد: به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو نیز در گروه زنان و زایمان اخطار آموزشی داده شده است.

وی از موافقت شورای گسترش و ارزشیابی وزارت بهداشت با ایجاد دانشکده فناوری های نوین در دانشگاه علوم پزشکی گلستان خبر داد و گفت: برای ایجاد این دانشکده سه رشته نیاز است که دانشگاه علوم پزشکی گلستان اکنون دارای رشته های پزشکی مولکولی، ژنتیک انسانی و زیست فناوری بوده و مجوز لازم را برای این دانشکده دارد.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزشیابی وزارت بهداشت یادآور شد: با برگزاری دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران نیز موافقت شد.

کد مطلب 1003751

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